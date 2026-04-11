“Caráter marcante”: morre, aos 78 anos, o jornalista e velejador gaúcho Paulo Gerson

PG amava velejar na Lagoa de Tramandaí. Paulo Gerson Antunes de Oliveira / Arquivo Pessoal

O jornalista Paulo Gerson Antunes de Oliveira morreu, nessa sexta-feira (10), aos 78 anos. Segundo a família, PG, como era chamado, faleceu na casa em que morava no Litoral Norte. Ele deixa os filhos Renan, Jéssica e Edith, os netos Cecília e João Paulo, a esposa, Andreia, e as enteadas Rafaela e Eduarda.

Natural de Guaporé, na Serra, morou e visitou diferentes lugares do país por conta do jornalismo. Na Folha da Manhã, atuou como jornalista esportivo, onde cobria futebol de campo e de salão. Foi editor no O Globo e viajava para São Paulo e para o Rio de Janeiro com frequência. A profissão também o levou a morar em Brasília por alguns anos.

De volta a Porto Alegre, Paulo Gerson trabalhou na comunicação do governador Pedro Simon, no final da década de 1980. Já nos anos 1990, passou a ocupar o cargo de superintendente de comunicação da Assembleia Legislativa, onde se aposentou há quase duas décadas.

— O grande destaque dele como profissional foi como assessor político e como jornalista esportivo. Ele era um cara bem inteligente, então, sempre que tinha uma dúvida no meu trabalho, ligava para ele para perguntar como ele faria, por qual caminho iria — conta a filha Edith Auler, que também é jornalista.

Após se aposentar, PG se mudou para Tramandaí, no Litoral Norte. Além de relaxar, o objetivo da escolha da cidade era seguir uma antiga paixão: a vela. Por anos se dedicou com afinco a esse esporte, sendo campeão em diferentes oportunidades com o veleiro Piazitto.

Ele aproveitava o tempo livre para velejar com o barco pela Lagoa de Tramandaí. Outro hobby do aposentado era acompanhar os jogos do time do coração, o Internacional. A filha lembra que ele assistia a todas as partidas.

— Ele tinha um astral maravilhoso. Essa era a característica dele: estava sempre a mil, com o giro alto, ligado no 220V. Ele tinha um caráter marcante, em todos os sentidos, e não passava despercebido. Era sempre pautado pela alegria. Tirava onda, brincava, era fanfarrão — resume Edith.