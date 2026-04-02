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Cadelinha "defende" ator que interpretava Jesus Cristo em encenação da Paixão de Cristo; veja vídeo

Animal ganhou novo lar e agora se chama Luna. Repercussão fez com que supostos antigos tutores do animal aparecessem. O novo tutor, Eliseu Carvalho, garante que irá devolver a cachorrinha caso o antigo apareça e comprove

Zero Hora

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