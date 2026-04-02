Cadelinha "defende" ator que interpretava Jesus Cristo em encenação da Paixão de Cristo; veja vídeo

Uma cachorrinha resolveu participar da encenação da Paixão de Cristo em Sapiranga, no Vale do Sinos, no último sábado (28). O animalzinho subiu no palco e "defendeu" o ator que interpretava Jesus Cristo durante a cena em que ele é açoitado.
Durante todo espetáculo, a cadela permaneceu ao lado do ator que interpretava Jesus, numa aparente tentativa de protegê-lo. Ao fim da peça, ela ficou num lar temporário, mas foi adotada no dia seguinte.
Durante a semana, a história ganhou um novo capítulo. A cachorrinha foi adotada, mas a repercussão do caso fez com que supostos antigos tutores do animal aparecessem.
O novo tutor, Eliseu Carvalho, conta que procurava um animal de estimação e viu fotos da cachorra nas redes sociais, mas não sabia da "atuação" dela no espetáculo.
— A gente só descobriu aquele vídeo quando ela já estava aqui. Então foi uma grande surpresa pra nós — conta.
A cadela, que recebeu o nome de Luna, trouxe alegria para a nova casa.
— As crianças ficaram bem felizes, ela (Luna) gosta bastante de brincar — completa Eliseu.
Contudo, a fama repentina de Luna trouxe uma reviravolta. O atual tutor afirma que passou a receber mensagens de pessoas que se dizem donas do animal.
— Tem gente dizendo que a cachorra foi perdida na enchente, há dois anos, então a gente está averiguando — explica Eliseu.
Ele garante que vai devolvê-la, caso o verdadeiro tutor apareça e comprove.
— Ela já está se adaptando com a família, mas se aparecer o tutor verdadeiro, a gente devolve sem problema nenhum. Mas também não queremos largar ela em qualquer lugar ou entregar para qualquer um — finaliza.