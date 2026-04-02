Cadelinha "defende" ator que interpretava Jesus Cristo em encenação da Paixão de Cristo; veja vídeo

Uma cachorrinha resolveu participar da encenação da Paixão de Cristo em Sapiranga, no Vale do Sinos, no último sábado (28). O animalzinho subiu no palco e "defendeu" o ator que interpretava Jesus Cristo durante a cena em que ele é açoitado.

Durante todo espetáculo, a cadela permaneceu ao lado do ator que interpretava Jesus, numa aparente tentativa de protegê-lo. Ao fim da peça, ela ficou num lar temporário, mas foi adotada no dia seguinte.

Durante a semana, a história ganhou um novo capítulo. A cachorrinha foi adotada, mas a repercussão do caso fez com que supostos antigos tutores do animal aparecessem.

O novo tutor, Eliseu Carvalho, conta que procurava um animal de estimação e viu fotos da cachorra nas redes sociais, mas não sabia da "atuação" dela no espetáculo.

— A gente só descobriu aquele vídeo quando ela já estava aqui. Então foi uma grande surpresa pra nós — conta.

A cadela, que recebeu o nome de Luna, trouxe alegria para a nova casa.

— As crianças ficaram bem felizes, ela (Luna) gosta bastante de brincar — completa Eliseu.

Contudo, a fama repentina de Luna trouxe uma reviravolta. O atual tutor afirma que passou a receber mensagens de pessoas que se dizem donas do animal.

— Tem gente dizendo que a cachorra foi perdida na enchente, há dois anos, então a gente está averiguando — explica Eliseu.

Ele garante que vai devolvê-la, caso o verdadeiro tutor apareça e comprove.