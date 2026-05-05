Comportamento

Sinais de alerta
Notícia

De irritação a mau humor: diagnósticos de ansiedade em crianças e adolescentes disparam e preocupam pais, escolas e especialistas

Entre 2014 e 2024, atendimentos no SUS aumentaram quase 2.500% entre a faixa etária de de 10 a 14 anos 

Camila Bengo

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