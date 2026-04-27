Álbum da Copa ganha mais pontos de venda oficiais; lançamento é na próxima quinta

Edição oficial do álbum da Copa de 2026. Panini / Divulgação

A Caixa anunciou nesta segunda-feira que as lotéricas cadastradas como ponto de venda oficial serão mais uma opção para compra do álbum e das figurinhas da Copa do Mundo. A edição de 2026 já está em pré-venda, e o lançamento ocorre na próxima quinta (30).

"A partir de quinta-feira (30), o álbum e as figurinhas estarão disponíveis para compra nas lotéricas cadastradas como ponto de venda oficial, conforme a disponibilidade de estoque", diz nota publicada no site da Caixa.

A instituição reforça que a comercialização nestes pontos é restrita a maiores de 18 anos, em observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Neste ano, a edição oficial do livro ilustrado terá 980 figurinhas distribuídas em 112 páginas, tornando-se a maior já lançada.

O crescimento acompanha o novo formato do torneio, que pela primeira vez contará com três países sedes e 48 seleções disputando o título no Canadá, Estados Unidos e México.

No site da Panini, editora oficial, é possível comprar o álbum em quatro versões: brochura, por R$ 24,90; capa dura, R$ 74,90; capa dura prateado/dourado, R$79,90, e box luva premium taça, por R$ 359,90.

Cada envelope terá sete figurinhas e custará R$ 7. Durante a pré-venda no site oficial, só é possível comprar pacotes em conjunto.

Estimativas apontam que, para completar o álbum, os gastos podem ultrapassar R$ 1,2 mil — já que é praticamente impossível não encontrar figurinhas repetidas durante a coleção.

Brasil sem Neymar

Apesar de o álbum ainda não estar disponível no Brasil, ele já começou a ser vendido em outros países. Na página da Seleção Brasileira chama atenção a ausência de Neymar, cuja convocação é uma das dúvidas de Carlo Ancelotti.

Por outro lado, há o nome de Rodrygo, ausência certa no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá porque rompeu o ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito.

Confira os jogadores que estão na página do Brasil