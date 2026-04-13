Comportamento

Entrevista
Análise

"A toga não é mais a mesma desde que uma mulher entrou nela", diz primeira juíza do RS

Maria Berenice Dias, além de pioneira na magistratura, tornou-se uma das principais referências do país em direito das famílias e cunhou a expressão homoafetividade

Eduardo Rosa

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS