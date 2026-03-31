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Salário, tempo de afastamento e estabilidade: o que muda na licença-paternidade com a nova lei sancionada por Lula

A legislação amplia para até 20 dias a licença e estende o direito a trabalhadores fora do regime da CLT, entre outras mudanças

Camila Bengo

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