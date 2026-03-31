Salário, tempo de afastamento e estabilidade: o que muda na licença-paternidade com a nova lei sancionada por Lula

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta terça-feira (31), o projeto de lei que amplia gradualmente o benefício da licença-paternidade, que chegará a até 20 dias em 2029. A regra atual, que segue vigente até o fim deste ano, garante afastamento de apenas cinco dias aos pais.

Legislação sancionada nesta terça amplia para até 20 dias período de licença-paternidade. Halfpoint / Adobe Stock

A nova legislação também prevê a concessão do salário-paternidade como benefício previdenciário e estende o direito a trabalhadores fora do regime da CLT, como microempreendedores individuais (MEIs) e autônomos.

As mudanças são fruto de uma discussão que se arrastava por mais de uma década no Congresso e atendem a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que em 2023 reconheceu omissão do Legislativo em regulamentar o tema, previsto na Constituição de 1988.

Para o advogado Luiz Afrânio Araújo, especialista em Direito Trabalhista, a lei representa "um enorme avanço para o direito do trabalho e na equidade de gênero".

— A nova legislação reconhece a necessidade de um maior compartilhamento no atendimento das necessidades dos recém-nascidos, oferecendo aos pais uma oportunidade de dedicação exclusiva à família durante o período ampliado de sua licença, sem a preocupação com seu emprego ou recebimento de seu salário — diz.

Mas o que muda na prática? Abaixo, entenda os principais pontos da nova lei.

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Tempo de afastamento

Como era: os pais tinham direito a cinco dias de afastamento em razão do nascimento dos filhos.

Como fica: a ampliação será progressiva e chegará a 20 dias a partir de 2029. O afastamento é garantido em casos de nascimento, adoção ou guarda para fins de adoção. O cronograma estabelece:

10 dias a partir de 2027

a partir de 2027 15 dias a partir de 2028

a partir de 2028 20 dias a partir de 2029

O advogado trabalhista Luiz Afrânio Araújo explica que o direito não se restringe a pais biológicos, mas também se estende a pais adotivos e representantes legais, demonstrando alinhamento com as diversas configurações familiares.

E como fica a licença estendida?

Atualmente, empresas que integram o Programa Empresa Cidadã podem conceder até 15 dias extras de licença-paternidade aos funcionários, em troca de deduções de impostos.

Com a mudança na lei, essas empresas continuarão aptas a estender o benefício. A diferença é que os 15 dias extras serão somados ao novo período legal de afastamento. Assim, a licença poderá chegar a 35 dias (15 + 20) a partir de 2029, quando o afastamento garantido em lei será de 20 dias.

Salário-paternidade

Como era: o custo dos dias de afastamento era bancado diretamente pela empresa, e o benefício estava restrito a trabalhadores do regime CLT.

Como fica: foi criado o salário-paternidade, que passa a ser um benefício previdenciário. Na prática, o INSS assumirá o custo dos dias de afastamento do trabalhador durante a licença-paternidade.

Para trabalhadores do regime CLT, o pagamento continuará sendo feito pela empresa, que será posteriormente reembolsada pelo INSS – como ocorre com o salário-maternidade.

Outra novidade é a ampliação do direito a profissionais fora da CLT. O benefício passa a alcançar microempreendedores individuais (MEIs), autônomos, empregados domésticos e segurados especiais.

Para o advogado Luiz Afrânio Araújo, esta é uma inovação importante da nova legislação.

— A nova lei assegura o benefício não somente para empregados com carteira assinada, mas amplia sua abrangência. Nos casos de MEIs e autônomos, o valor será pago diretamente pela Previdência Social. Para obtenção do benefício, essas categorias precisarão apenas comprovar a condição de contribuintes — explica.

Quanto o trabalhador vai receber?

A nova lei garante que o trabalhador em licença-paternidade receberá o valor integral do salário habitual ou o equivalente à média dos últimos seis meses de remuneração.

O cálculo será diferente para profissionais fora da CLT, mas, conforme o advogado Luiz Afrânio Araújo, a ideia é que não haja prejuízo para o trabalhador.

— Para os demais segurados, como MEIs e autônomos, o valor do benefício dependerá do valor das contribuições realizadas por esses profissionais — detalha.

Estabilidade no emprego

Como era: a empresa não podia demitir o funcionário sem justa causa durante o período da licença. Contudo, não havia previsão de estabilidade após o retorno ao trabalho.

Como fica: assim como já ocorre com as mães, o projeto cria proteção contra a demissão sem justa causa. O pai terá direito à estabilidade desde a comunicação da gravidez até 30 dias após o término da licença.

— No caso de descumprimento desse período, o trabalhador prejudicado poderá procurar a Justiça e obter o seu direito à reintegração no emprego ou pagamento de indenização equivalente ao dobro da remuneração devida no período estabilitário — alerta o advogado Luiz Afrânio Araújo.

Casos com licença-paternidade maior

A nova lei prevê períodos maiores de afastamento em casos específicos. São eles:

Internação após o parto: em caso de internação da mãe ou do recém-nascido, o início da licença poderá ser adiado. O período de afastamento passará a contar a partir da alta hospitalar

em caso de internação da mãe ou do recém-nascido, o início da licença poderá ser adiado. O período de afastamento passará a contar a partir da alta hospitalar Falecimento da mãe: o benefício do pai ou companheiro será equiparado à licença-maternidade, com direito a afastamento de 120 dias – ou 180 dias para empresas que integram o Programa Empresa Cidadã

o benefício do pai ou companheiro será equiparado à licença-maternidade, com direito a afastamento de 120 dias – ou 180 dias para empresas que integram o Programa Empresa Cidadã Filhos com deficiência: se o recém-nascido ou a criança adotada tiver deficiência, o período de afastamento será ampliado em um terço. Levando em consideração uma licença legal de 20 dias, por exemplo, o afastamento passará a ser de 27 dias

se o recém-nascido ou a criança adotada tiver deficiência, o período de afastamento será ampliado em um terço. Levando em consideração uma licença legal de 20 dias, por exemplo, o afastamento passará a ser de 27 dias Adoção ou guarda unilateral: quando o pai adota sozinho uma criança ou obtém a guarda sem a participação da mãe ou de um companheiro, ele também terá direito ao período equivalente ao da licença-maternidade, de 120 a 180 dias

quando o pai adota sozinho uma criança ou obtém a guarda sem a participação da mãe ou de um companheiro, ele também terá direito ao período equivalente ao da licença-maternidade, de 120 a 180 dias Ausência do nome da mãe: se na certidão de nascimento da criança não constar o nome da mãe, o pai também poderá usufruir de afastamento equivalente à licença-maternidade, de 120 a 180 dias

Benefício negado ou suspenso

A nova legislação prevê situações em que o benefício da licença, bem como o salário-paternidade, poderá ser negado ou suspenso. Isso pode ocorrer em casos de violência doméstica e quando o pai, comprovadamente, deixar de prestar assistência financeira à criança.

O salário-paternidade também poderá ser suspenso caso o trabalhador não se afaste efetivamente de suas atividades durante o período da licença.

Próximos passos

Para o advogado trabalhista Luiz Afrânio Araújo, a lei representa um avanço importante, aguardado há anos. Mas, segundo ele, ainda há margem para avançar.

— Se comparada à licença-maternidade, a lei ainda traz um período limitado à licença paterna — pontua.

Ainda assim, o especialista vê a medida como "um primeiro passo para que se continue discutindo sobre uma divisão equilibrada do cuidado com os filhos", de modo que deve ser celebrada.