Quando é a Pascoa 2026? Saiba mais sobre a data

Evento costuma movimentar o comércio de ovos de chocolate. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Páscoa de 2026 será celebrada em 5 de abril, um domingo. A data marca o encerramento da Semana Santa, que inclui como um dos momentos mais importantes a Sexta-Feira Santa, celebrada em 3 de abril, feriado nacional no Brasil.

A definição da data da Páscoa segue um critério móvel: ela ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia que acontece depois do equinócio de outono no hemisfério sul.

Esse método de cálculo foi estabelecido no Concílio de Niceia, em 325 d.C., e influencia não apenas a data da Páscoa, mas também a de outras celebrações cristãs, como a Quaresma, o Corpus Christi e até o Carnaval.

O que é a Páscoa?

A Páscoa, também é chamada de Domingo da Ressurreição. Assim, ela celebra a ressurreição de Jesus Cristo, segundo a tradição cristã.

Já no judaísmo, a Páscoa (ou Pessach) tem um significado diferente: marca a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, conforme narrado no Antigo Testamento.

A origem dos ovos na Páscoa

O ovo se tornou um símbolo da Páscoa por representar vida, criação e renovação — significados que vêm de tradições muito antigas em diferentes culturas.

Na mitologia chinesa, por exemplo, acredita-se que o universo teria surgido de um ovo cósmico, do qual nasceu Pan Ku. Ao quebrar a casca, seus fragmentos teriam formado o céu e a terra, reforçando a ligação do ovo com a origem da vida.

Entre os persas, o ovo também simbolizava renovação e era destaque em um banquete tradicional que celebrava o equinócio da primavera no Hemisfério Norte, marcando o fim do inverno.

Com o tempo, esses costumes se espalharam pela Europa, onde a chegada da primavera passou a ser celebrada com a troca de ovos de galinha decorados, tradição que ajudou a consolidar o símbolo do ovo na Páscoa.

Ovos de chocolate

A tradição dos ovos de Páscoa como conhecemos hoje teve origem no século XIX, na França. Inicialmente, confeitarias passaram a esvaziar cascas de ovos de galinha e recheá-las com chocolate.

Com o avanço das técnicas de produção, surgiram os primeiros ovos inteiramente de chocolate. Com o tempo, eles se tornaram um símbolo da Páscoa, virando uma das tradições mais populares da data.