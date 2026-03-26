Quando acaba a Quaresma em 2026? 

Em 2026, Páscoa será celebrada no dia 5 de abril. udra11 / adobe.stock.com

A Quaresma de 2026, que começou em 18 de fevereiro, na Quarta-feira de Cinzas, se estende até 2 de abril, na Quinta-feira Santa. No dia seguinte, ocorre a Sexta-feira Santa, marcada, para os católicos, por jejum e abstinência de carne.

Com duração de cerca de 40 dias, o período da quaresma é dedicado à preparação espiritual para a Páscoa, que será celebrada em 5 de abril e marca a ressurreição de Jesus Cristo. Os domingos, dedicados à celebração da ressurreição de Cristo, não são considerados dias penitenciais e, portanto, não entram nesta contagem oficial.

A Semana Santa começa antes, no Domingo de Ramos, celebrado em 29 de março, e recorda a entrada de Jesus em Jerusalém.

Período de jejum e renúncias

A palavra "Quaresma" vem do latim Quadragesima Dies, que significa "quadragésimo dia" antes da Páscoa. Ao longo deste período, outras formas de renúncia também são incentivadas como exercício de disciplina espiritual.

Nas celebrações, a cor roxa predomina como sinal de penitência. Mais do que uma simples marca no calendário católico, a Quaresma é entendida como um tempo de conversão, oração e preparação interior, convidando os fiéis a aprofundarem a fé e a renovarem a vida espiritual.

Próximos marcos da Quaresma e da Semana Santa

29 de março : Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa. Celebra a entrada de Jesus em Jerusalém

: Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa. Celebra a entrada de Jesus em Jerusalém 2 de abril : Quinta-feira Santa, dia em que termina a Quaresma. Início do chamado Tríduo Pascal. Relembra a última Ceia, a instituição da Eucaristia e o lava-pés.

: Quinta-feira Santa, dia em que termina a Quaresma. Início do chamado Tríduo Pascal. Relembra a última Ceia, a instituição da Eucaristia e o lava-pés. 3 de abril : Sexta-feira Santa, dia de jejum e abstinência de carne. Lembra a crucificação e morte de Jesus. É feriado nacional.

: Sexta-feira Santa, dia de jejum e abstinência de carne. Lembra a crucificação e morte de Jesus. É feriado nacional. 5 de abril: Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus.



