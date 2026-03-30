Comportamento

Fenômeno cristão
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"Para cada necessidade humana, a Bíblia oferece uma resposta", diz Deive Leonardo, evangelista com milhões de seguidores

Em entrevista, pregador diz que busca se comunicar com todos e avalia que as pessoas estão acordando para o Evangelho "de maneira nunca antes vista"

Camila Bengo

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