"Para cada necessidade humana, a Bíblia oferece uma resposta", diz Deive Leonardo, evangelista com milhões de seguidores

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Deive Leonardo se consolidou como principal nome do evangelismo digital no Brasil. Acervo assessoria de Deive Leonardo / Divulgação

Ele fala como quem conversa com uma única pessoa, mas do outro lado estão milhões de fiéis. "Ei, lindo! Ei, linda!", costuma iniciar, com um tom próximo e positivo que virou marca de suas pregações em vídeo. Aos 35 anos, Deive Leonardo se consolidou como principal nome do evangelismo digital no Brasil, comunicando valores cristãos para quase 40 milhões de seguidores — entre Instagram, Facebook, YouTube e TikTok.

O catarinense também está presente no streaming, com dois especiais veiculados pela Netflix, e na TV aberta, com espaço na grade do SBT. Mesmo sem estar à frente de nenhuma igreja e não se intitular pastor, um gigantesco rebanho o acompanha por onde passa, lotando eventos de grande porte para ouvir o que ele tem a dizer.

Na retórica, questões humanas como o medo, a culpa, a ansiedade e a falta de propósito são evocadas para incentivar o público a estreitar a sua relação com Jesus Cristo. "Deus jamais esqueceu de você. Ele conhece você, sabe o seu nome e onde você mora", diz, com a voz embargada, em um vídeo com mais de 12 milhões de visualizações no TikTok.

Assim, Deive Leonardo, que abandonou uma carreira no Direito em prol da "missão" de falar de Deus, tornou-se um dos nomes mais influentes do meio cristão. Embora professe a fé evangélica, seu alcance não se restringe aos irmãos de credo: segundo ele, grande parte do seu público encontra-se fora do movimento pentecostal, espalhados entre católicos, espíritas e sem religião.

— Falo para todos sem a placa de uma instituição, focando apenas em Jesus — explica ele. — Quanto mais desafiador é o cenário, mais as pessoas compreendem a necessidade de buscar ao Senhor — detalha Deive, que acaba de passar por Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo.

Público acompanha Deive Leonardo por onde passa, lotando eventos de grande porte. Acervo assessoria de Deive Leonardo / Divulgação

O evangelista está rodando o país com a turnê O Despertar, que também passará por Japão, Inglaterra, Itália, Suíça, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Estados Unidos e Moçambique.

Em 17 de dezembro, o projeto chegará a Porto Alegre. O local ainda não foi divulgado.

— É a maior tour da nossa história e se difere de tudo que já fizemos. Estamos gerando um movimento de transformação muito grande — afirma.

Em conversa com Zero Hora, Deive reflete sobre a importância dos encontros com seu público e aborda temas como a expansão evangélica no Brasil, o apelo da fé entre os jovens e o papel do corpo na vida espiritual. Também reage a críticas à sua linguagem, frequentemente comparada à de coaches, e comenta a decisão de recuar de posicionamentos políticos nos últimos anos.

Leia a entrevista com Deive Leonardo

Você se define como um evangelista, não como um pastor. O que essa distinção muda na sua forma de atuar e de se relacionar com o público?

A atuação do evangelista, que é a minha missão, possui uma grande diferença em relação à do pastor. O pastor cuida de pessoas e possui uma igreja. Eu não tenho igreja e não sou pastor.

Não "cuido das pessoas" propriamente dizendo; o meu trabalho é alcançá-las e apresentar para elas a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus.

Falo para todos — evangélicos, católicos e pessoas de qualquer crença — sem a placa de uma instituição, focando apenas em Jesus. Isso me dá uma entrada diferente em diversos lugares. DEIVE LEONARDO Evangelista, 35 anos

Pregamos em eventos onde antes nunca havia ocorrido uma pregação, como a Festa do Peão de Barretos, sempre com a missão de falar sobre Cristo.

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Seu público é vasto. Para além dos números, consegue identificar qual é o perfil de quem o escuta?

Predominantemente, pessoas entre 25 e 45 anos, que é basicamente a minha faixa etária. Desse percentual, cerca de 70% são mulheres, pois elas são o público que mais consome conteúdo de relevância na internet, coisas que agregam algum valor.

Nos eventos presenciais, às vezes há uma presença até maior de pessoas que não são evangélicas. Aí entram católicos, espíritas, pessoas sem religião definida. DEIVE LEONARDO Evangelista, 35 anos

O último Censo apontou crescimento desse grupo de pessoas "sem religião", que muitas vezes são cristãos que optam por não criar um vínculo institucional. Isso o encoraja ou o preocupa de alguma forma?

Vejo isso mais como algo preocupante, porque uma das coisas que mais fortalecem a nossa fé é a vida em comunidade, é fazer parte de um grupo de confirmação de fé.

Não vejo vantagens nesse isolamento. Pelo contrário, percebo como uma tentativa de viver uma fé sem disciplina, sendo que a disciplina é parte essencial da nossa contribuição de fé.

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O Brasil também passa por um crescimento acentuado da população evangélica. A que você atribui essa ascensão?

Atribuo a uma consciência coletiva, gerada após tantas catástrofes que passamos como seres humanos, da necessidade de nos aproximarmos de Deus. Acredito que isso só aumentará, pois as coisas parecem ficar mais difíceis a cada dia.

Quanto mais desafiador é o cenário, mais as pessoas compreendem a necessidade de buscar ao Senhor e ter a vida transformada pelo Evangelho. DEIVE LEONARDO Evangelista, 35 anos

"Acredito que, quanto mais as pessoas se enxergam, mais acessível a mensagem fica", diz Deive Leonardo. Acervo assessoria de Deive Leonardo / Divulgação

Esse crescimento evangélico é especialmente forte entre os jovens. O que a religião oferece que é capaz de dialogar com essa geração?

A oferta do Evangelho e da igreja nunca mudou, é a mesma desde sempre. O que está mudando é a consciência das pessoas.

Hoje, os jovens estão cuidando da saúde, buscando longevidade, praticando exercícios e olhando mais para dentro de si.

Mas nós somos seres tricotômicos, feitos de corpo, alma e espírito. Os jovens estão despertando, também, para essa necessidade de ter paz espiritual, e o Evangelho sempre será a proposta mais poderosa nesse sentido.

A mensagem (do Evangelho) não mudou; as pessoas é que estão acordando para ela de uma maneira nunca antes vista. DEIVE LEONARDO Evangelista, 35 anos

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Nas suas redes sociais, você costuma propor "desafios" que unem, justamente, oração e hábitos saudáveis. Qual é o papel do corpo na sua visão de espiritualidade?

Se uma parte da tricotomia (corpo, alma e espírito) está desequilibrada, todo o resto é afetado.

A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo; portanto, há essa necessidade de cuidado.

Se você não está bem de saúde ou tem problemas nas emoções, suas orações e sua vida com Deus são afetadas. Uma coisa sempre acaba interferindo na outra. DEIVE LEONARDO Evangelista, 35 anos

Por isso, tenho essa postura de dizer: "Olha, nós temos três coisas para cuidar, não apenas uma". E o Evangelho é poderoso para trazer lucidez e clareza sobre tudo, inclusive isso.

Nas suas pregações, você recorre a experiências pessoais para falar do Evangelho. Por vezes, conta histórias que são engraçadas. Acredita que essa forma de comunicar aproxima as pessoas da mensagem que deseja passar?

Acredito que, quanto mais as pessoas se enxergam, mais acessível a mensagem fica.

Não me coloco como um super-herói ou alguém que já venceu todas as batalhas, mas como alguém que está lutando as mesmas batalhas que todo mundo, porque essa é a realidade. DEIVE LEONARDO Evangelista, 35 anos

Não prego só o que acredito, prego também o que vivo. E quando você passa uma mensagem filtrada pela sua própria experiência, ela se torna mais autêntica, mais visível e mais sensível na consciência de quem ouve. Porque, de certa maneira, somos todos iguais, passamos pelas mesmas agruras.

Seus vídeos costumam ter como ponto de partida temas como ansiedade, crises, culpas e medos. Por que escolhe partir dessas questões emocionais para falar do Evangelho?

Porque o Evangelho é a resposta para tudo o que vivemos. Para cada necessidade humana, a Bíblia oferece uma resposta, uma saída ou uma cura.

Não é que eu fale apenas sobre isso, mas é o que o nosso mundo vive hoje. A ansiedade, a angústia e a ausência de propósito são as dores do nosso tempo, e a mensagem do Evangelho responde a todas elas.

Há um risco de a fé ser buscada apenas como um alívio imediato para o sofrimento? Como é possível construir uma relação sólida com Deus, para além dos momentos de crise?

Não é um risco, é uma realidade. O ser humano tende a buscar a fé nos momentos mais difíceis; isso é intrínseco ao que somos.

O que deve vir após isso é maturidade: entendermos que não precisamos de um dia difícil para nutrir o relacionamento com Deus, mas que esse relacionamento pode nos livrar de muitos dias difíceis, pelo equilíbrio que ele gera.

Mas não tem como mudar esse aspecto do ser humano, porque as maiores reflexões da vida ocorrem na dor. A pandemia foi uma prova disso: as pessoas buscaram a fé quando perceberam que aquele controle da situação que elas achavam que tinham havia sido perdido por causa de um vírus.

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Há quem compare a sua linguagem à de um "coach". O que você pensa sobre isso?

As pessoas gostam de dar título para tudo, colocar plaquinhas de acordo com o que elas acreditam.

Se você me perguntar se eu sou coach, te direi que não; sou um evangelista, alguém que fala de Jesus. Agora, se alguém acha a didática parecida, é uma opinião e está tudo certo, porque as pessoas são livres para pensar o que quiserem.

Obviamente, às vezes (as pessoas) cometem injustiças e não são felizes nas suas opiniões, mas eu entendo que tenho uma missão clara. DEIVE LEONARDO Evangelista, 35 anos

Normalmente, quem fala isso almeja gerar uma depreciação, como se fosse algum demérito. Isso eu não considero correto, pois a profissão de coach é extremamente útil e ajuda muita gente.

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Nas eleições presidenciais de 2022, você se posicionou a favor de um candidato. Hoje, adota uma postura mais cautelosa em relação ao cenário político. O que mudou de lá para cá que te levou a adotar esse posicionamento?

Eu gostaria de não falar sobre política, justamente pelo momento de guerra e divisão que o nosso país vive. Isso só faz mal. É uma coisa que divide as pessoas, não agrega nada, só gera problemas.

O meu posicionamento com relação a isso (política) é de não me manifestar, por conta do impacto negativo que isso gera na vida das pessoas e pelo nosso país estar tão dividido e polarizado. DEIVE LEONARDO Evangelista, 35 anos

Além da forte presença nas redes sociais, você faz pregações que reúnem multidões e têm estrutura de grandes eventos. Qual o papel desses momentos de encontro presencial com seu público?

O impacto do evento físico é sempre maior por causa do "olho no olho". Estar perto faz com que as decisões sejam tomadas de maneira mais convicta. O digital permite romper barreiras e alcançar o mundo todo, mas o efeito do evento presencial é insubstituível. Para mim, sempre vai ser a parte mais incrível de todas.

Sua turnê atual, O Despertar, passará por quatro continentes. Acredita que a sua mensagem é universal?

Sem sombra de dúvidas. O chamado do Evangelho é ir por todo o mundo e pregá-lo a toda criatura. A turnê atual é sobre a necessidade de avivamento da nossa vida como um todo, com o nosso coração e as nossas decisões.

É a maior tour da nossa história e se difere de tudo que já fizemos. Estamos gerando um movimento de transformação muito grande. DEIVE LEONARDO Evangelista, 35 anos

As pessoas que participam ganham uma pulseira de presente, a pulseira do despertar. Tem um horário nela, que será o horário que a pessoa usará para se conectar com Deus. Ela assume esse compromisso diário.

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