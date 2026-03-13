"O que realmente importa é a qualidade da atenção e do afeto", diz psiquiatra sobre disponibilidade de tempo para os filhos

Mães e pais devem desempenhar papéis dinâmicos e complementares na educação, aponta psiquiatra. nadezhda1906 / stock.adobe.com

Com o ritmo acelerado da vida profissional, muitos pais e mães enfrentam a dificuldade de conciliar trabalho e cuidados com os filhos.

Nessa rotina exigente, uma rede de apoio composta por familiares e amigos, incluindo avós, tios e padrinhos, torna-se essencial para auxiliar na criação e no desenvolvimento das crianças.

É o que afirma Marcelo Borges Leite, psiquiatra especializado em Infância e Adolescência e médico cooperado da Unimed Porto Alegre.

Os avós, em particular, têm uma contribuição valiosa.

— Eles são importantes para o afeto e para ampliar a visão de mundo da criança. Por não terem o compromisso da educação e limites, podem dimensionar a visão da vida além do que pensam os pais — contextualiza.

Quem colabora com a rede de apoio possui alguns compromissos. E isso inclui atacar problemas. O médico exemplifica um grande vício da atualidade: o uso das telas.

Segundo ele, existe um limite de horas para que a criança possa ficar na frente de um computador ou de um celular. O especialista também ressalta a importância da consistência na comunicação dos valores e regras.

Atenção e afeto

Embora frequentemente o papel da mãe seja associado ao lado afetivo e o do pai à disciplina, o psiquiatra defende que ambos devem desempenhar papéis dinâmicos e complementares.

— Mães e pais devem ter sempre a visão de que o que realmente importa é a qualidade da atenção e do afeto, não necessariamente do tempo juntos disponibilizado. Pode acontecer de existir um modelo de mãe que se tenha projetado dentro de si, o que acaba sendo uma tremenda cobrança — diz.

As pressões, social e interna, sobre as mães para que estejam sempre presentes costuma ser mais intensa. Dados de março deste ano, do Instituto Datafolha, mostram que 69% dos brasileiros acreditam que as mulheres devem ser as principais cuidadoras de filhos recém-nascidos.

O psiquiatra observa que essas expectativas podem levar as mães a uma autocrítica severa. Ele recomenda que tanto pais quanto mães considerem a psicoterapia para lidar com essas pressões. E pondera: abrir mão da vida profissional não fará uma mãe ou um pai melhores.

Outra situação que pode afligir os pais é deixar os filhos o dia inteiro na escolinha, por insegurança em relação a esse ambiente. Em meio a esse dilema, os pais se sentem em dívida.

Mães e pais devem ter sempre a visão de que o que realmente importa é a qualidade da atenção e do afeto, não necessariamente do tempo juntos disponibilizado. MARCELO BORGES LEITE Psiquiatra especializado em Infância e Adolescência e médico cooperado da Unimed Porto Alegre

— O que importa é estar realmente presente, não é algo apenas físico, mas muito mais empatia e participação na vida do filho. Uma troca de afetos e parceria verdadeira de minutos têm mais valor do que 24 horas de distanciamento — ressalta.

No final das contas, a conexão precisa ser genuína.

— Mesmo com horas limitadas, você realmente olhou para seu filho ou sua filha? Sabe o que aconteceu durante o dia? É nessas horas que você vai conseguir aproveitar. Pode ser uma experiência muito rica.

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