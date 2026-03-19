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Mais cacau nacional 
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O que é "sabor chocolate"? Veja como identificar no rótulo o que é chocolate de verdade

Com projeto em análise no Senado, especialistas defendem mais transparência nas embalagens e recomendam atenção à ordem dos ingredientes

André Malinoski

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