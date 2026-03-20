“Não tem mais como estabelecermos uma separação entre o virtual, o digital e o real”, diz psiquiatra da infância e adolescência

Daniel Spritzer alerta que o consumo sem controle de telas, por parte das crianças, pode levar à dependência tecnológica. Seventyfour / stock.adobe.com

A aceleração tecnológica redefiniu as fronteiras entre o real e o virtual, impondo novos desafios para as famílias que buscam equilibrar a presença de plataformas digitais na educação dos filhos.

Nesta entrevista, o psiquiatra Daniel Spritzer, um dos autores de Crianças Bem Conectadas (2023), fala sobre o impacto da explosão de recursos tecnológicos no nosso dia a dia, a uma velocidade superior a nossa capacidade de mediação tradicional, o que exige uma atualização constante das estratégias de cuidado e orientação aos filhos.

Especialista em psiquiatria da infância e adolescência, coordenador do Grupo de Estudos sobre Adições Tecnológicas (GEAT), Spritzer participa do grupo de trabalho da Organização Mundial da Saúde sobre o uso problemático de jogos digitais.

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Nesta conversa, ele alerta que o consumo sem controle de telas, por parte das crianças, pode levar à dependência tecnológica e sugere aos pais condutas para que as famílias tenham uma relação saudável com as telas.

Ao destacar que o mundo digital é, para as novas gerações, uma extensão indissociável da realidade, o psiquiatra reforça a importância de as famílias estabelecerem uma comunicação baseada na confiança, para que possam navegar em segurança no mundo digital, que também oferece oportunidades de conexão e aprendizado.

Confira a entrevista

Psiquiatra Daniel Spritzer é um dos autores do livro que aborda orientações aos pais e escolas sobre uso seguro da internet por crianças. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Vocês lançaram o livro Crianças Bem Conectadas em 2023, e desde então a chegada de novas tecnologias está cada vez mais acelerada. O que mudou nesses três anos?

Essa questão da velocidade do avanço tecnológico tem sido uma das coisas mais marcantes. Já era muito chamativo na época que pensamos em escrever esse livro, e achávamos que dificilmente teria como ser algo mais rápido do que estava sendo. E aquela velocidade interessava bastante porque acabava criando um desconhecimento por parte de muita gente em relação às tecnologias que as crianças e adolescentes estavam utilizando. Esse desconhecimento aumentava o gap geracional entre pais e filhos, deixava os pais mais inseguros ainda em relação a como poder se relacionar com o uso de ferramentas digitais por parte dos filhos, de como poder orientá-los de maneira coerente, segura, e, principalmente, que diminuísse riscos relacionados ao uso dessas tecnologias. À época, falávamos principalmente de uso de redes sociais e de jogos digitais. Com a explosão das apostas online, que têm como alvo principal a população mais jovem, adolescentes e adultos jovens, e a questão da inteligência artificial também, esse boom gigantesco nos últimos tempos acelerou esse processo de evolução, deixando as famílias ainda mais confusas e preocupadas. Não que as famílias em algum momento da história da humanidade não estiveram confusas e preocupadas, mas realmente temos alguns fatores agora que pesam mais nesse momento.

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A geração Alpha, que é a primeira nativa digital, está chegando à adolescência. Mas se nota uma exposição da tecnologia por outras gerações, como os idosos, também vulneráveis. O sr. considera que só as crianças e os adolescentes correm riscos hoje por falta de controle no uso de tecnologia?

Os riscos são um pouco diferentes, de acordo com a faixa etária. Uma maneira que nos ajuda a pensar sobre isso é o risco para dependência de tecnologia. Todos os estudos mostram que ele acaba sendo mais frequente a partir da adolescência, porque é uma idade na qual os pais acabam não tendo mais tanto controle quanto ao uso de tecnologia por parte dos filhos. E o impacto vai ser diferente considerando o produto que está sendo utilizado, se são redes sociais, jogos, apostas ou inteligência artificial. Os impactos serão maiores em crianças, adolescentes e adultos mais suscetíveis, e isso tem relação com o próprio perfil de cada indivíduo e com a maneira com que a família também participa, mediando especialmente esse uso de tecnologia.

Como os pais podem ajudar nesta mediação?

Temos a mediação ativa, quando a família conversa junto, estimula o uso mais consciente, com propósito, instiga a reflexão por parte da criança ou do adolescente, de por que ele está usando, qual o objetivo daquele uso, quais são os riscos que se imagina naquela situação. Tem estratégias de mediação que são um pouco mais restritivas, na linha de colocar tempo de uso, determinar o que pode e o que não pode ser usado. E tem estratégias que chamamos de uso compartilhado, quando os pais jogam junto, participam do uso de redes sociais ou outras ferramentas, assim, também junto com os filhos. O ideal é a combinação desses três formatos, quando a família instiga a reflexão, o raciocínio, acompanha, mas também coloca alguns limites, e consegue participar junto, que é a melhor maneira de entender realmente o que a criança ou o adolescente está fazendo online.

Desde janeiro de 2025, uma lei nacional restringe o uso de celulares nas escolas. Já se notam os primeiros efeitos desta medida?

Passado o primeiro momento, de reclamações, especialmente por parte dos adolescentes, ou daquelas crianças que faziam um uso mais intenso, ou que utilizavam o celular para algum tipo de compensação emocional, os primeiros resultados são ótimos. Os professores reconhecem os benefícios em termos pedagógicos, no relacionamento com os adolescentes e entre os próprios adolescentes, que voltaram a desfrutar mais de uma convivência social durante os intervalos, no período de recreio. Passaram a estar muito mais abertos e disponíveis, até para aprender de uma maneira mais efetiva. Porque mesmo o telefone na mochila já atrapalha a concentração. Tem vários estudos que mostram que quanto mais próximo o telefone está da pessoa, mais envolvido e pensando em outras coisas a pessoa fica, principalmente o que pode estar acontecendo no ambiente digital, e mais dificuldade ela vai ter de se concentrar propriamente para aprender.

E como os pais podem controlar o tempo de tela de um adolescente, que tem seu próprio celular?

Tem que tentar construir um canal de comunicação, com confiança, com tranquilidade, seja pai, mãe, cuidador ou terapeuta. Não vamos conseguir controlar mais como controlávamos na infância. É a hora de confiar no quanto conseguimos ensinar sobre o uso moderado tanto de tecnologia quanto de qualquer outra coisa. E tentar trabalhar a mediação ativa, conseguir conversar sobre o uso, muito mais do que necessariamente estabelecer limites rígidos sobre esse uso.

O sr. vê benefícios no uso de telas pelos adolescentes?

Sim, muitos. E reconhecer que existem benefícios é uma das primeiras coisas para que consigamos nos aproximar mais dos adolescentes. Tentar entender de fato as motivações principais para esse uso, porque ninguém usa, ninguém joga videogame porque quer ficar dependente e quer se afastar dos amigos ou ir mal no colégio. Ninguém usa redes sociais porque quer ficar muito angustiado com a sensação de comparação que está batendo com os outros. As pessoas usam pelos efeitos positivos que essas tecnologias acabam oferecendo e isso é muito diferente de pessoa para pessoa. Então, tentar entender quais são as motivações desse uso é super importante. Por aí conseguimos estabelecer uma conversa mais genuína com o jovem, de uma maneira que ele sinta que estamos interessados nele, na pessoa dele, em quem ele é, o que ele está fazendo. Não adianta chegar tentando falar mal das tecnologias antes de conhecer o uso que os filhos estão fazendo.

Podemos afirmar que, para o jovem, o mundo digital é totalmente real?

É totalmente real para eles. Eles não têm a menor dúvida disso. E, às vezes, nós, como adultos, aprendemos que as coisas, em algum outro momento da história da humanidade, eram separadas. O que era real e o que era virtual eram separados, mas agora não são mais. O digital é extremamente presente na vida das crianças, dos adolescentes, e também dos adultos, não tem mais como estabelecermos uma separação entre o virtual, o digital e o real. Quando tentamos fazer essa separação os jovens logo identificam que não sabemos bem do que estamos falando.

É possível que pais super conectados tenham filhos não conectados?

A melhor maneira de transmitir essa informação para os filhos é através do exemplo. E esse exemplo pode ajudar em uma série de outras coisas, porque o uso de celular entra na vida das crianças e dos adolescentes às vezes antes de outros comportamentos de risco, como o uso de substâncias, por exemplo. Então, quando os pais conseguem ajudar os filhos a fazer um uso moderado, controlado, consciente do telefone celular, dos jogos digitais, das redes sociais, enfim, eles também estão propondo um modelo mais seguro de relação com o uso de substâncias e outros comportamentos de risco.

Assim como com outros comportamentos também potencialmente aditivos, que só vão aparecer lá na frente?

O transtorno do jogo eletrônico, gaming disorder, em inglês, já é reconhecido como transtorno mental pela Organização Mundial da Saúde. Quando tem um uso muito intenso, sem controle, que toma espaço de outras atividades essenciais na vida da pessoa, como dormir, estudar, cuidar da higiene, é um quadro que configura um uso problemático. Isso já é reconhecido no caso dos jogos digitais, mas o mesmo princípio pode valer para o uso de redes sociais, por exemplo. É só uma questão de termos mais tempo para que se colete todas as evidências para entender bem esse quadro. A mesma coisa vale para a questão do uso de pornografia online, que pode gerar um comportamento de dependência, sem controle.

O uso excessivo das telas pode ser um sinal de outros problemas?

Muitos estudos que acompanharam crianças e adolescentes por mais tempo mostram que o uso intenso de tecnologia também pode precipitar ou desencadear quadros de ansiedade, quadros depressivos, pode piorar a qualidade da atenção das crianças e adolescentes, e também pode deixar essas crianças mais irritadas, estressadas. Mas essa epidemia que estamos vendo, de transtornos mentais na infância e adolescência, não pode ser justificada só pelo uso de celular ou de redes sociais.

A que outros fatores o sr. atribui?

Quando falamos de qualquer transtorno mental, temos que reconhecer que são situações extremamente complexas, que surgem a partir da interação de vulnerabilidade genética, fatores ambientais, e de determinadas características também dos indivíduos. E os aspectos sociais também são muito relevantes.. Vivemos numa sociedade muito desigual do ponto de vista socioeconômico. A pobreza, a dificuldade de acesso a tratamento são fatores de risco extremamente relevantes e conhecidos. A questão da própria violência e da insegurança urbana que vivemos também contribuem de maneira muito significativa.

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