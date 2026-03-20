Comportamento

Entrevista
Notícia

“Não tem mais como estabelecermos uma separação entre o virtual, o digital e o real”, diz psiquiatra da infância e adolescência

Daniel Spritzer, um dos autores de "Crianças Bem Conectadas", alerta que o consumo sem controle de telas, por parte das crianças, pode levar à dependência tecnológica

Fabíola Bach

Bach Villar Comunicação Estratégica

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS