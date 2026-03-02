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Imperadores do Samba é a campeã do Carnaval de Porto Alegre 2026

Este é o segundo ano consecutivo de vitória da agremiação. No Grupo Prata, a Copacabana ficou com o primeiro lugar e vai desfilar no Grupo Ouro em 2027

Lou Cardoso

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