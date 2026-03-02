Imperadores do Samba é a campeã do Carnaval de Porto Alegre 2026

A Imperadores do Samba é a campeã do Grupo Ouro do Carnaval 2026 de Porto Alegre. A apuração ocorreu na tarde desta segunda-feira (2), no Complexo Cultural Porto Seco. Com o enredo Orin Alá – Canto para Sonhar, a agremiação conquistou o bicampeonato e o 23º título da sua história — no ano passado, com o 22º, a vermelho e branco tornou-se a maior vencedora da Capital.

— Estou muito feliz, aliviada e grata. É uma mistura de sentimentos. A gente tinha expectativa e apresentamos um grande trabalho — comemorou Luana Costa, presidente da escola de samba Imperadores do Samba, logo após o anúncio do bicampeonato da agremiação.

O diretor de Carnaval da Imperadores do Samba, Lucas Ananias, afirmou que a ficha ainda não caiu após a conquista e ressaltou a ligação histórica de sua família com a agremiação.

— Meu tio-avô foi fundador, meu avô foi presidente duas vezes e meu pai já cantou nesta escola. São 39 anos de escola, cinco anos na gestão e três títulos. Nem nos meus melhores sonhos pensei em passar por este momento. Ainda tem muita coisa para acontecer. A Imperadores, quando pisa na faixa amarela, é protagonista. Agora vamos descansar um pouco e depois pensar em buscar o tricampeonato.

A segunda colocação ficou com a Acadêmicos de Gravataí, seguida pela Fidalgos e Aristocratas, em terceiro lugar. Império do Sol e Imperatriz Dona Leopoldina, oitava e nona colocadas, respectivamente, vão desfilar no Grupo Prata no próximo ano.

Os desfiles do Carnaval de Porto Alegre ocorreram no último fim de semana, no Porto Seco, na Zona Norte. Nesta tarde, os 32 jurados avaliaram oito quesitos: bateria, samba-enredo, harmonia, tema-enredo, fantasia, alegorias, evolução e mestre-sala e porta-bandeira.

Como foi o desfile da Imperadores do Samba

A lenda da princesa africana Orin Alá embalou o desfile da Imperadores do Samba, terceira escola do Grupo Ouro a desfilar – já na madrugada de domingo (1º). A escola refletiu sobre a escravidão e o poder da voz como instrumento para cura e liberdade.

No ritmo do samba-enredo Orin Alá – Canto para Sonhar, a Imperadores narrou histórias da princesa – desde o fim da paz em sua terra natal ao sequestro de navios negreiros e resistência por meio de seus cantos no Brasil.

Grupo Prata

A escola Copacabana, do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, venceu o Grupo Prata e, assim, ascende ao Grupo Ouro para o desfile de 2027. Em segundo lugar ficou a escola Realeza e, em terceiro, a Filhos de Maria.

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Grupo Bronze

Do Grupo Bronze, a Academia de Samba Puro, que apresentou o enredo A Terra do Axé, Bahia de Todos os Santos, conquistou o título de campeã. Diferentemente dos outros grupos, as apresentações ocorreram no dia 21 de fevereiro, na Esplanada da Restinga, na zona sul da Capital.

Confira a live da apuração do Carnaval de Porto Alegre