Comportamento

Cães e gatos
Notícia

Doação de sangue entre animais salva vidas, mas demanda ainda supera o número de doadores

Veterinária explica como funciona o processo, quais os critérios para doar e por que os bancos enfrentam dificuldades para manter os estoques

Kizzy Abreu

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