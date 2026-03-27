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"Demônios são uma forma de explicar o mal no mundo", diz demonóloga Tupá Guerra

Criadora do canal "Uma Tupá no Tempo" explica como se criou o conceito de demônio e de que forma influencia a sociedade ainda hoje

Carlos Redel

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