Comportamento

Descendência por sangue
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Corte Constitucional da Itália pode rever lei que restringiu cidadania italiana a filhos e netos; entenda

Decisão pode restaurar o direito de bisnetos e trinetos de italianos e impactar milhões de brasileiros interessados na dupla nacionalidade

Leonardo Martins

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