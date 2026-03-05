Corte Constitucional da Itália pode rever lei que restringiu cidadania italiana a filhos e netos; entenda

Audiência pode resultar na revisão ou até na derrubada da norma em vigor desde o ano passado. Giordano Aita / stock.adobe.com

A Corte Constitucional da Itália se reúne na próxima quarta-feira (11) para julgar a legitimidade da lei 74/2025, que desde 28 de março do ano passado restringiu o reconhecimento da cidadania italiana por descendência a filhos e netos de italianos nascidos no Exterior.

A audiência pode resultar na revisão ou até na derrubada da norma, com impacto direto sobre milhões de ítalo-descendentes no Brasil.

A lei converteu o decreto-lei nº 36/2025 e encerrou uma prática que vigorava há décadas: o reconhecimento do iure sanguinis (direito de sangue), sem limite de gerações.

Antes da mudança, qualquer descendente de italiano podia pleitear a cidadania, independentemente de quantas gerações o separavam do ancestral nascido na Itália. Bastava comprovar o vínculo sanguíneo.

Com a nova regra, bisnetos e trinetos ficaram de fora do caminho administrativo. A eles resta apenas a via judicial.

Uma decisão publicada pela própria Corte na semana passada já reafirmou que pedidos protocolados até 27 de março de 2025, véspera da entrada em vigor da nova lei, devem seguir a legislação anterior, sem limite de gerações.

Com isso, centenas de processos que estavam parados nos tribunais italianos foram destravados.

O que está em julgamento

A audiência de quarta-feira vai examinar se a lei 74/2025 viola a Constituição italiana, com foco no princípio da irretroatividade.

No direito constitucional, esse princípio estabelece que uma lei nova não pode alterar direitos relacionados a fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor.

O processo chegou à Corte depois que o juiz Fabrizio Alessandria, do Tribunal de Turim, acatou em junho de 2025 os argumentos apresentados por advogados de um ítalo-descendente no primeiro caso julgado sob a nova legislação.

O magistrado suspendeu o processo e o encaminhou à Corte Constitucional. Além de Turim, pedidos de arguição de inconstitucionalidade também foram aceitos por juízes em Mantova e Campobasso.

O questionamento central envolve a retroatividade da norma, que revogaria direitos já adquiridos, e a compatibilidade com os princípios de igualdade perante a lei, proteção de direitos adquiridos e razoabilidade legislativa, previstos nos artigos 2, 3 e 117 da Constituição italiana.

Para o jurista italiano radicado no Brasil David Manzini, CEO da Nostrali Cidadania Italiana, a nova norma falhou justamente nesses pontos.

— As novas regras produzem efeitos retroativos, com a revogação de um direito já consolidado, o que contraria preceitos constitucionais do ordenamento jurídico italiano. Isso já foi amplamente reconhecido pela jurisprudência consolidada da Corte de Cassação e da própria Corte Constitucional — afirma.

Manzini argumenta que a cidadania por descendência é um direito originário, adquirido pelo nascimento, e por isso não poderia ser suprimido por legislação posterior.

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O que pode mudar

O jurista avalia que o cenário mais provável é uma declaração de ilegitimidade quanto aos efeitos retroativos da norma.

— Acreditamos que aqueles que já eram nascidos quando a nova lei passou a vigorar possam voltar a ser reconhecidos como cidadãos italianos — explica.

Se a Corte declarar a inconstitucionalidade da lei, poderá determinar ao parlamento e ao governo italiano que revisem ou revoguem a norma para adequá-la à Constituição.

A decisão terá efeito erga omnes, ou seja, vinculante para todos os tribunais e órgãos administrativos do país, criando um precedente obrigatório para casos futuros.

Possíveis impactos

O impacto vai além das fronteiras da Itália. O Brasil concentra uma das maiores diásporas italianas do mundo, e uma reversão da lei poderia reabrir o caminho da cidadania a milhões de descendentes que tiveram seus pedidos bloqueados ou que não conseguiram protocolar a documentação a tempo.

Até o momento, não há registro de casos indeferidos com base na nova legislação: os processos de descendentes que não se enquadram nos novos critérios têm chegado ao julgamento via arguição de inconstitucionalidade, com os pedidos aceitos pelos juízes.

A Corte não tem prazo definido para publicar a sentença após a audiência.

A expectativa do especialista é de que a decisão saia em meados de abril, com base no histórico de outros processos relacionados à cidadania italiana analisados nos últimos anos.

Quem já está protegido e quem não está

Para quem entregou a documentação até 27 de março de 2025, a segurança jurídica já foi reafirmada pela Corte. Esses pedidos seguem as regras antigas, sem limite de gerações.

Quem ainda não deu entrada formal no processo já está sujeito à nova lei e continuará sujeito a ela até que a Corte se manifeste de outra forma.

Pela norma atual, só filhos e netos de italianos podem ser reconhecidos administrativamente. Quem está na fila consular mas ainda não entregou os documentos precisará se adequar às regras restritivas, assim como as prefeituras italianas, que também aplicam os critérios da nova lei.

A cidadania por casamento não foi alterada.

Visto especial e novos prazos

A nova legislação criou um visto especial para descendentes que desejam trabalhar na Itália, com possibilidade de naturalização após dois anos de residência.

Cidadãos já reconhecidos passaram a ter obrigação de manter vínculo efetivo com o país, sob pena de perda da nacionalidade.

Há ainda novos prazos para transmissão da cidadania aos filhos: para crianças nascidas até 27 de março de 2025, os pais têm até maio de 2029 para formalizar o pedido. Após essa data, o prazo passa a ser de até um ano após o nascimento ou adoção.

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E quem ainda não começou o processo?

Para quem ainda não iniciou o processo, a orientação dos especialistas é não esperar.

Jéssica Tortelli, coordenadora de Atendimento ao Cliente da Nostrali, explica que antecipar a preparação documental permite protocolar o pedido mais rapidamente no Judiciário italiano.

— Na prática, isso ajuda a fixar o marco temporal do processo. Pelo princípio tempus regit actum, as regras relevantes se relacionam ao momento em que o ato é apresentado. Ou seja, quem começar o processo agora pode sair na frente numa fila que certamente vai aumentar caso a Corte declare a nova lei inconstitucional — detalha.

Jéssica recomenda que os interessados iniciem a busca por informações sobre seus antepassados e comecem a reunir a documentação comprobatória necessária, como certidões de nascimento, casamento e óbito.