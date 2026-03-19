Chocolate branco é chocolate? Mitos e verdades e o que pode mudar com novo projeto

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Chocolate branco é um dos itens citados no projeto de lei. beats_ / stock.adobe.com

A aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei que redefine percentuais mínimos de cacau e obriga a presença dessa informação nos rótulos reacendeu o debate sobre o que, afinal, pode ou não ser chamado de chocolate no Brasil.

Enquanto o texto retorna para análise no Senado, um produto em especial volta à discussão: o chocolate branco, frequentemente cercado por dúvidas, mitos e interpretações equivocadas.

Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já traziam parâmetros mínimos de composição de diferentes tipos de chocolate, inclusive o branco.

Agora, o projeto de lei propõe padrões mais detalhados e restritos para a classificação dos produtos. Além disso, indica que a rotulagem de chocolates no Brasil deverá informar o teor de cacau presente.

O que é chocolate branco?

Tradicionalmente, o chocolate branco é definido como o produto obtido a partir da mistura da manteiga de cacau com outros ingredientes, como açúcar e leite. A Anvisa estabelece que, para receber tal classificação, é necessários um mínimo de 20% (g/100g) de sólidos totais de manteiga de cacau.

O PL em tramitação mantém a mesma quantidade mínima de manteiga de cacau. Caso a proposta seja aprovada, essa informação deverá passar a constar no rótulo.

O que é manteiga de cacau?

De acordo com a professora do curso de Engenharia de Alimentos da Unisinos Suse Botelho, a manteiga de cacau é a gordura natural extraída das amêndoas do cacau.

É obtida durante o processo de moagem e prensagem das amêndoas fermentadas e torradas, quando os sólidos de cacau se separam da fração gordurosa.

Essa gordura é naturalmente clara, cremosa e levemente amarelada, com aroma suave e ponto de fusão próximo da temperatura corporal, justamente o que faz o alimento derreter na boca.

Outras exigências propostas pelo projeto

A legislação em tramitação ainda estabelece como padrão que o produto seja isento de matérias corantes e tenha, pelo menos, 14% de sólidos totais de leite (componentes de leite).

Com as mudanças propostas, é provável que as indústrias precisem promover ajustes para atender às novas exigências. Essa necessidade deve se refletir em todas as categorias de produtos, do chocolate tradicional ao branco, passando por achocolatados e coberturas:

— Chocolates de linha mais premium, que têm uma concentração de cacau já mais elevada, não vão sofrer tanto com essa legislação, porque já trabalham em patamares de concentração de sólidos totais de chocolate muito altos. Porém, chocolates de entrada vão ter que adequar formulações — enumera Suse.

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Mitos e verdades sobre o chocolate branco

Chocolate branco é chocolate?

De acordo a nutricionista Rochele Boneti, professora na FADERGS, chocolate branco é, sim, considerado chocolate, já que também é derivado do cacau.

— A maior diferença é que ele não contém sólidos de cacau (responsáveis pela cor escura), que é a parte mais rica em antioxidante. Ele usa a extração da gordura do cacau e, muitas vezes, é acrescido de um pouco mais de açúcar para manter uma condensação melhor — explica.

A engenheira de alimentos Suse Botelho adiciona que essas características fazem com que seu perfil sensorial seja mais doce e cremoso.

De onde vem a cor branca?

A manteiga de cacau, que compõe grande parte do chocolate branco, é naturalmente clara, cremosa e levemente amarelada. Além disso, o produto é acrescido tradicionalmente de açúcar e leite.

Os sólidos de cacau são os responsáveis pela cor escura e pelo sabor característico dos tipos ao leite e intenso.

Chocolate branco é tudo igual?

As especialistas Rochele e Suse destacam que chocolates brancos não são todos iguais. Embora tenham como base a manteiga de cacau, a composição pode variar bastante entre marcas e produtos.

Há empresas que utilizam maiores quantidades de manteiga de cacau nas formulações, o que garante textura cremosa e derretimento característico.

Há outras que substituem parte da manteiga por gorduras vegetais, o que pode resultar em itens classificados como "cobertura sabor chocolate branco", e não chocolate de fato.

Variam também a quantidade de açúcar, a presença de sólidos lácteos, os aromatizantes utilizados e o processamento na indústria. Essas diferenças impactam diretamente no resultado final.