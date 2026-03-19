Brasil aparece em ranking de felicidade 2026; veja a posição do país 

A Finlândia conquistou o 1° lugar no Relatório Mundial da Felicidade. Oleksiy Mark / stock.adobe.com

O novo Relatório Mundial da Felicidade (World Happiness Report), produzido por um consórcio internacional de pesquisadores e instituições, saiu nesta quinta-feira (19) e atualizou a posição de alguns países no ranking, incluindo o Brasil.

O levantamento analisa mais de 130 países a partir de indicadores como renda, apoio social, expectativa de vida, percepção de corrupção e liberdade. No total, 79 países apresentaram aumento de felicidade desde 2006.

A Finlândia permaneceu com o 1° lugar. O ranking é dominado por nações nórdicas, mas este ano revelou uma queda do bem-estar dos jovens em países ricos. No entanto, o Brasil continua distante do topo e ocupa o 32° lugar. O país da América do Sul melhor posicionado é o Uruguai, uma colocação a frente do Brasil, em 31°.

Quais foram os países mais felizes do mundo em 2026?

Os primeiros dez lugares do ranking são marcados pela forte presença de países nórdicos. No entanto, a surpresa deste ano foi a Costa Rica na quarta posição, evidenciando que a felicidade dos habitantes não depende apenas da renda de cada nação.

Veja o top 10 dos países mais felizes

Finlândia Islândia Dinamarca Costa Rica Suécia Noruega Holanda Israel Luxemburgo Suíça

Por que a Finlândia no 1° lugar?

De acordo com Laura Linderman, diretora sênior na Work in Finland da Business Finland, em entrevista à revista Exame, o fato de a Finlândia conservar o topo do ranking é resultado de um trabalho contínuo.

"Confiança entre pessoas e instituições, serviços públicos acessíveis, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, igualdade de oportunidades e uma relação próxima com a natureza fazem parte desse processo", disse.

Na Finlândia, um dos pilares para a valorização da sociedade é o reconhecimento da mulher no mercado de trabalho, com a licença parental igualitária, por exemplo.

Laura acredita que "sociedades mais igualitárias são também mais inovadoras e resilientes". Segundo ela, "quando igualdade, previsibilidade e bem-estar deixam de ser exceção e passam a ser regra, criamos bases sólidas para o desenvolvimento sustentável das pessoas, das empresas e do país".

Bem-estar dos jovens mudou

Conforme o relatório, é possível observar que, nos Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e Austrália, os jovens estão mais insatisfeitos com a vida do que estavam 15 anos atrás. Em alguns casos, seus níveis de bem-estar estavam inferiores aos de adultos mais velhos.

No entanto, em outras regiões como a América Latina, o cenário é outro: o bem-estar dos jovens se manteve estável e cresceu, enquanto as emoções positivas ainda predominam.