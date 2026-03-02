Comportamento

Dia de conhecer as campeãs
Notícia

Carnaval de Porto Alegre: como será a apuração, horário e onde assistir

A divulgação das notas começa às 15h, no Porto Seco, com avaliação dos grupos Bronze, Prata e Ouro

Ana Júlia Santos*

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