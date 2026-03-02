Carnaval de Porto Alegre: como será a apuração, horário e onde assistir

Ao todo, 32 jurados avaliam os desfiles deste ano. Renan Mattos / Agencia RBS

Após dois dias de desfiles no Complexo Cultural do Porto Seco, as agremiações se preparam para a apuração que vai definir as campeãs do Carnaval de Porto Alegre de 2026.

A apuração ocorre nesta segunda-feira (2), a partir das 15h, no Porto Seco, e seguirá a ordem das apresentações na avenida. Primeiro, serão conhecidas as notas do Grupo Bronze, que desfilou no dia 21 de fevereiro, na Esplanada da Restinga.

Na sequência, ocorrem as avaliações do Grupo Prata. O encerramento ficará por conta do Grupo Ouro, que reúne as principais escolas da Capital e Região Metropolitana.

Como será a apuração?

Ao todo, 32 jurados avaliam os desfiles dos grupos Prata e Ouro. Já o grupo Bronze é avaliado por outros 14 julgadores. Os critérios analisados para cada escola serão os seguintes, na respectiva ordem:

Bateria Samba-enredo Harmonia musical Tema-enredo Fantasia Evolução Mestre-sala e porta-bandeira Alegorias

Onde assistir

GZH transmite a apuração do Carnaval de Porto Alegre nesta segunda-feira a partir das 16h30min.

O jornalista Luís Felipe Santos comanda uma live especial com comentários de Luci Athaide e Gustavo Gossen, que estará direto do Complexo Cultural do Porto Seco acompanhando a movimentação das escolas.