- GZH transmitiu nesta segunda-feira (2) a apuração do Carnaval de Porto Alegre, direto do Porto Seco
- A live especial teve apresentação do jornalista Luís Felipe Santos, com comentários de Luci Athaide e Gustavo Gossen
- A escola Imperadores do Samba foi consagrada a grande campeã do Grupo Ouro do Carnaval de Porto Alegre em 2026
- A Copacabana foi a vencedora do Grupo Prata e a Academia de Samba Puro venceu no Grupo Bronze
Confira a colocação final do Grupo Ouro:
1º - Imperadores do Samba - 239,3
2º - Acadêmicos de Gravataí - 238,1
3º - Fidalgos e Aristocratas - 237,7
4º - Unidos de Vila Isabel - 237,3
5º - Estado Maior da Restinga - 237,1
6º - Bambas da Orgia - 236,9
7º - União da Tinga - 236,2
8º - Império do Sol - 235,1
9º - Imperatriz Dona Leopoldina - 234,3
Como foi a apuração?
Ao todo, 32 jurados avaliaram os desfiles dos grupos Prata e Ouro. Já o grupo Bronze foi avaliado por outros 14 julgadores. Os critérios analisados para cada escola são os seguintes, na ordem:
- Bateria
- Samba-enredo
- Harmonia musical
- Tema-enredo
- Fantasia
- Evolução
- Mestre-sala e porta-bandeira
- Alegorias