GZH transmitiu nesta segunda-feira (2) a apuração do Carnaval de Porto Alegre , direto do Porto Seco

transmitiu nesta segunda-feira (2) a , direto do Porto Seco A live especial teve apresentação do jornalista Luís Felipe Santos, com comentários de Luci Athaide e Gustavo Gossen

teve apresentação do jornalista Luís Felipe Santos, com comentários de Luci Athaide e Gustavo Gossen A escola Imperadores do Samba foi consagrada a grande campeã do Grupo Ouro do Carnaval de Porto Alegre em 2026

do Carnaval de Porto Alegre em 2026 A Copacabana foi a vencedora do Grupo Prata e a Academia de Samba Puro venceu no Grupo Bronze

Confira a colocação final do Grupo Ouro:

1º - Imperadores do Samba - 239,3

2º - Acadêmicos de Gravataí - 238,1

3º - Fidalgos e Aristocratas - 237,7

4º - Unidos de Vila Isabel - 237,3

5º - Estado Maior da Restinga - 237,1

6º - Bambas da Orgia - 236,9

7º - União da Tinga - 236,2

8º - Império do Sol - 235,1

9º - Imperatriz Dona Leopoldina - 234,3

Como foi a apuração?

Ao todo, 32 jurados avaliaram os desfiles dos grupos Prata e Ouro. Já o grupo Bronze foi avaliado por outros 14 julgadores. Os critérios analisados para cada escola são os seguintes, na ordem: