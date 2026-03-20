A vida noturna acabou? "Rei da noite" de São Paulo, Facundo Guerra, diz que não: "Besteira geracional e classista"

Facundo Guerra, 52 anos, participou da abertura de mais de 20 empreendimentos na área central de São Paulo. Alex Batista / Divulgação

Nome influente da vida noturna paulistana, o argentino Facundo Guerra, 52 anos, discorda de quem diz que "a noite acabou". Radicado em São Paulo desde a infância, o empresário construiu carreira inicialmente em grandes multinacionais, mas mudou de rumo no início dos anos 2000, quando decidiu empreender.

Com formação em engenharia de alimentos, jornalismo e ciência política, Guerra ficou conhecido como "rei da noite" de São Paulo por apostar em projetos que misturam cultura, gastronomia e música em espaços até então desacreditados no centro da capital paulista.

O primeiro grande sucesso veio em 2005, com a criação do Vegas Club, casa noturna que fez parte de um movimento de mudança do perfil da Rua Augusta, tornando-a referência de vida noturna alternativa na capital paulistana. A partir de então, o empresário participou da abertura de mais de 20 empreendimentos na região.

Hoje, Guerra é sócio do Cine Joia, instalado em um antigo cinema no bairro Liberdade; do Bar dos Arcos, no subsolo do Teatro Municipal; do Blue Note, filial da marca nova-iorquina; da casa erótica Love Cabaret; do Rolim, um "castelo mal assombrado"; e do Altar, com casas flutuantes para hospedagem. Seu projeto mais recente é o Formosa Hi-Fi, um listening bar instalado nos subterrâneos da Galeria Formosa, no centro de São Paulo. Confira a entrevista.

Dizem que a noite acabou. O que achas?

Não acredito nessa história de que a noite acabou. Estou há bastante tempo no mercado e já ouvi muito isso. É cíclico. A noite tinha acabado em 2005. Depois, voltou a acabar em 2010, em 2015, em 2020.

Quando começo a ouvir que a noite acabou é porque membros de uma determinada geração começaram a reclamar de que acabou o que eles reconhecem como noite.

Mas é um conceito muito amplo. Não existe apenas uma noite. Existem várias formas de fluir o período noturno. Em algumas épocas, as festas iam até o raiar do dia. Em outras, terminavam às 2h. Quem fala que a noite acabou é leitor de tendência, futurologista. É incapaz de ver além da sua própria classe social.

A noite acabou para você que é uma pessoa mais madura, que talvez nem deveria estar mais na noite? Não quero ser etarista, mas a vida vai mudando. Vamos tendo outros interesses e maneiras de existir. É natural que, quando se é muito jovem, procure por determinadas experiências. Acho mais intenso ter um filho do que sair na balada, encher a cara de bala e ficar até as sete da manhã dançando techno descalço.

Quais são as novas formas de curtir a noite?

Se você for para a periferia, para as bordas, não existe listening bar lá. Tem baile funk, baile de trap. Meus afilhados vão em festas toda semana em uma casa abandonada. Talvez o que as pessoas chamam de noite hoje é algo mais institucionalizado. Ficam procurando referências da noite como tiveram no passado. Ao não achar as mesmas referências, é o mesmo que falar: "Se eu não vejo, é porque não existe mais". É uma grande besteira geracional e classista.

Costumas frequentar as tuas casas?

Não vou porque acho que estou ficando velho e inadequado à maneira como as outras pessoas usam os espaços. Eu ia ao cinema e ficava p*** quando alguém estava respondendo mensagem no celular, a ponto de pedir para que parassem. O "transe" não existe mais. Você esperar transe não é uma expectativa que pode se ter. Essa noção de público e privado acabou por conta de você poder falar qualquer groselha a qualquer hora pelo celular.

Já recebeste convites para empreender fora de São Paulo?

Tenho muita resistência a entrar em territórios que não são meus. As pessoas olham para São Paulo como se ela fosse a capital do Império. Grande parte dos brasileiros têm esse olhar de atração e repulsa pela cidade. Aqui não temos uma identidade muito clara, como tem o potiguar, o curitibano, o gaúcho.

Se meu exemplo inspira outros empreendedores, que bom, mas nunca vou entrar em um território que não é meu. Conheço apenas o meu Centro, por isso meus lugares são tão particulares. Eles são extensões psíquicas do que eu amei um dia.

Jamais vou replicar um modelo. Não farei isso porque minha motivação não é a grana.

Se fosse, com certeza já teria espalhado marca para tudo quanto é lado. Não estou criticando quem seja motivado por dinheiro, mas eu tenho motivação pelo processo, pelo gozo de encontrar a solução para um problema não identificado. Grana tenho o suficiente, sei a hora de parar.

Por que investes em pontos inusitados?

Quando eu era moleque, andava pelo centro de São Paulo com minha mãe porque ela vendia empanadas na rua. Frequentei cinemas e bares ali. É o meu território.

Investir no Centro não é uma questão ideológica, cultural ou de salvar alguma coisa. É só meu território.

Sou territorialista e gosto de aluguel barato, pois ajuda a diminuir o risco. Conheço a história desses lugares e parto de uma narrativa que já foi contada no passado, tentando manter memórias.

É uma questão que tenho comigo por ser argentino. Não sei como é em Porto Alegre, mas em São Paulo o argentino é muito hostilizado. Em busca por identidade nunca consegui me ver brasileiro. Sou mais paulistano do que brasileiro. Não gosto de futebol, o samba não me toca. Não sou do carnaval e não curto Fórmula 1.

Mesmo assim, tens grande afeição por São Paulo...

Conheci muitas pessoas que vieram para São Paulo completamente perdidas e desmotivadas porque eram grandes demais para o território que ocupavam. Pessoas que saíram de cidades enormes, mas como lá a renda é muito mal distribuída, acabam sendo províncias. Apesar da renda também ser mal distribuída em São Paulo, a cidade é grande o suficiente para você conseguir um anonimato. Aqui você não vê as mesmas pessoas nos lugares. Dá para ser você sem julgamento.

Porto Alegre é enorme, mas se você vai no novo bar que abriu vai ver as mesmas pessoas. Em São Paulo, isso não acontece.

É uma cidade feita por pessoas, que não tem paisagem. É tudo muito artificial, mas é a cidade com a melhor paisagem humana do país. Tem gente do mundo inteiro, ninguém é daqui mesmo.

Para vir tem que ter muita coragem, porque essa cidade é hostil. As pessoas que vêm para São Paulo são as mais interessantes do mundo.

Deu para ficar rico empreendendo?

Não tenho amigos ricos. Um ou outro amigo está tentando ficar. Então, pergunto a eles: qual é o teu número? Nenhum deles sabe me responder. Ser rico não tem limite. É uma m**** ser muito rico. Falo isso na perspectiva de um homem rico.

Um dos grandes vazios que tenho na minha vida hoje é comprar a executiva de um voo. Antes, quando ia em direção à econômica, olhava para essas pessoas e na troca de olhar eu sentia um "você não é como eu", apesar de estarmos no mesmo avião. Então, até dentro de um avião tem uma segregação de classe muito grande. Não quero ter dinheiro suficiente para poder viajar de executiva todas as vezes.

A partir do momento que você tem seu desejo satisfeito, o que você vai buscar na vida? O que vou desejar depois que tudo está ao meu alcance? Não ter desejo é horroroso.

Te consideras um empresário de esquerda?

Sim. Vim da classe média baixa, de uma família de comunistas. Estudei mestrado e doutorado em ciência política. Então, para mim, socialismo e comunismo não são espantalhos. Hoje, quando se fala de esquerda ou direita, é até obsoleto. Quem manda no país são os "vorcaros", as grandes instituições financeiras. Não consigo propor um novo mundo. Quem paga o pato das revoluções são sempre as classes sociais sem privilégio. Os ricos sempre vão se salvar.

Ter consciência de classe é saber dos seus privilégios. Meu avô era um comunista de sangue vermelho grosso, foi preso umas 20 vezes. Ele dizia que tem dois jeitos de ficar rico: perder a vida correndo atrás de dinheiro e corrompendo os outros ou entendendo que a vida tem prazeres simples e sem etiqueta. Apesar de gostar das coisas boas, escolhi o segundo caminho. Meu prazer está em livros, séries, games, na minha filha, nos meus amigos. Não está em dinheiro. Coisas que vou acabar convertendo me darão apenas um orgasmo de felicidade momentâneo.

Como a desigualdade impacta os teus negócios?

Se continuarmos nesse toada de concentração de renda, daqui a pouco não vou ter mais para quem vender drinques. A classe média está está ficando espremida. Teremos gente muito pobre ou gente muito rica. É um fenômeno que já acontece no Exterior. Restaurantes que atendem a classe média estão desaparecendo. Em breve, só vão abrir restaurantes de três estrelas Michelin ou restaurantes muito populares. Não podemos esperar que as instituições financeiras cuidem do povo. Não acredito no liberalismo de "menos Estado".

Tens investidor nos teus negócios?

Quem tem investidor tem patrão. Eu não gosto de ter patrão, não fui empreender para ter patrão. Tudo que ganhei reinvesti em outros negócios. Todos os empreendimentos são processos de aprendizados. Eu nunca vou fazer a mesma coisa duas vezes. Nenhum lugar meu é o mesmo. Todo processo de abertura é um aprendizado porque eu não sei o que vai acontecer. É gostoso você ter poder de encontrar uma pergunta e criar uma solução. Vai dar certo? Não sei, mas pelo menos estou tentando algo diferente.

Mais projetos estão a caminho?