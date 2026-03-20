Comportamento

Com a palavra
Notícia

A vida noturna acabou? "Rei da noite" de São Paulo, Facundo Guerra, diz que não: "Besteira geracional e classista"

Empresário argentino é responsável por negócios de destaque na capital paulista

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS