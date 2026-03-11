Comportamento

Paparazzi de atletas
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"Compensação pelo esforço": fotógrafos de corredores de rua transformam treinos em ensaios na orla do Guaíba

Retratos vão para sites especializados e podem ser comprados pelos esportistas; serviço acende debate sobre direitos de imagem e consentimento

Carlos Redel

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