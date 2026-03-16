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"A cultura gaúcha também pertence às mulheres", afirma Marianita Ortaça, patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Filha de Pedro Ortaça, o último Tronco Missioneiro, artista construiu trajetória que honra tradições e abre caminhos

Henrique Moreira

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