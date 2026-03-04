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"Não só grandes reis têm que aparecer. O trabalhador também faz parte da história", diz liderança kaingang

Historiador e professor, Danilo Braga fala da luta pela terra e da educação como caminho para os povos indígenas

André Malinoski

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