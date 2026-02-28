Segundo dia de desfiles do Carnaval de Porto Alegre reúne cinco escolas do Grupo Ouro

Penúltima escola a se apresentar, Imperadores do Samba busca o bicampeonato no Carnaval de Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

Com muitas cores e vibração, o Carnaval de Porto Alegre segue neste sábado (28). Mais cinco escolas do Grupo Ouro desfilarão no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte, entre elas a Imperadores do Samba, que buscará o bicampeonato.

A programação, no entanto, começa mais cedo, às 19h, com a participação da tribo carnavalesca Os Comanches. O grupo Prata entra na avenida em seguida, por volta das 20h, com quatro agremiações: Academia de Samba Cohab-Santa Rita, Copacabana, Realeza e Vila Mapa.

Grupo Ouro

Já os desfiles do Grupo Ouro começam a partir de 0h10min, com a União da Tinga. Campeã do Grupo Prata em 2025, a agremiação vai celebrar a água como origem, essência e futuro da vida. Entre lendas, mitos e religiosidade, a escola também colocará em evidência a urgência da questão ecológica.

A programação segue com a Acadêmicos de Gravataí, que promete transportar o público para a Amazônia Táwapayêra. Com enredo sobre resistência cultural e ancestralidade indígena, a escola da Região Metropolitana vai explorar as lendas do Eldorado e celebrar Parintins.

Já os Imperadores do Samba entram na avenida em busca do bicampeonato. A escola apresentará a lenda da princesa africana Orin Alá, destacando, entre outros pontos, como o canto ancestral pode curar feridas e transformar sofrimento em esperança.

A quarta agremiação da noite será Estado Maior da Restinga, que vai exaltar a história do próprio território. Com um enredo que exalta os encontros, a escola vai cantar no Porto Seco os povos e as culturas que moldaram o bairro da zona sul de Porto Alegre.