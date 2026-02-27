Comportamento

Inspiração na avenida
Notícia

Samba-enredo que será cantado no Carnaval de Porto Alegre é utilizado em salas de aula em Guaíba

Professora transformou os versos da Academia de Samba Cohab-Santa Rita em atividade literária para estudantes do município

Gustavo Gossen

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