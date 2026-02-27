Samba-enredo que será cantado no Carnaval de Porto Alegre é utilizado em salas de aula em Guaíba

O centenário de Guaíba será contado no Carnaval de Porto Alegre 2026. Quando a Academia de Samba Cohab-Santa Rita entrar na passarela, às 19h50min de sábado (28), será embalada por um samba-enredo analisado verso por verso por estudantes de uma escola do município nesta semana.
A agremiação, que é uma das quatro da Região Metropolitana que desfilam no Complexo Cultural do Porto Seco neste ano, disputa o título no grupo Prata. A letra do samba resgata a relevância histórica de Guaíba, considerada o berço da Revolução Farroupilha. O título do enredo é Salve Guaíba querida! O passado que inspira um futuro de glórias!.
A professora Janaína Macedo, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Santa Rita de Cássia, que fica no mesmo bairro da Tricolor, incluiu o samba-enredo no projeto de Literatura para alunos do 7º ao 9º ano.
— Sabia que o centenário de Guaíba nos renderia um material riquíssimo. Quando ouvi o samba, fiz contato com a direção da escola, que nos deu total apoio. Até porque temos alunos, pais, funcionários e professores que fazem parte da comunidade do samba — contou.
A reportagem teve acesso ao material. A professora e os alunos abordaram o significado de cada trecho do samba e os respectivos apontamentos. A Tomada de Porto Alegre (marco inicial da Revolução Farroupilha), as referências ao antigo nome de Estância das Pedras Brancas, o Sítio Histórico (onde há a Casa de Gomes Jardim e o Cipreste) e a devoção a Nossa Senhora do Livramento constam na obra.
Conforme a professora, a aceitação dos alunos está sendo positiva:
— O samba traz riqueza de detalhes. A profundidade da pesquisa que foi feita é apresentada através dos versos. Isso está enriquecendo as minhas aulas, fazendo com que os alunos se interessem ainda mais pelas nossas origens, pela nossa história.
Em nota, a Academia de Samba Cohab-Santa Rita afirmou que o fato prova que o Carnaval é cultura, é história, é educação. “O que cantamos na avenida virou leitura, pesquisa e aprendizado em sala de aula. Virou conhecimento para crianças que agora aprendem sobre sua cidade através do samba. A avenida passa. Mas a educação fica. E quando o samba ensina, ele se torna eterno”.
Os intérpretes Viny Machado e Gabrielzinho Pereira são irmãos e nomes reconhecidos no Carnaval de Porto Alegre. O samba é de autoria do próprio Viny em parceria com Thiago Meiners, Conrado Laurindo e Thiago Morganti.
O samba
Salve Guaíba querida! O passado que inspira um futuro de glórias!
Compositores: Viny Machado, Thiago Meiners, Conrado Laurindo e Thiago Morganti
Intérpretes: Viny Machado e Gabrielzinho Pereira
Salve a terra de Guaíba
Convoca a guerrilha, chama pra revolução
Pilar da rebeldia Farroupilha
Onde o Rio testemunha a renovação
Foste a Pedras Brancas de outrora
A doce filha de Izabel Leonor
A fé que espelha em Nossa Senhora
Um sítio histórico de sonhos e amor
No badalar do sino da princesa
À negritude, o respeito e o valor
Guardiões das águas do azul mais bonito
Pra ver a luz do sol brilhar no infinito
E ao cantar pra mãe que rege o meu caminho
Odoyá… abençoe meu destino
Num estuário, vi brilhar Oxum
E a democracia fazer seu clamor
No carnaval, de pierrô, eu sou mais um
Brincando na rua, batendo tambor
Onde o samba faz academia
Escolas que ensinam cultura e paz
Chão de pujança, da terra e do progresso
O futuro que encontra muito mais
Mais do que prosperidade
Orgulho de ser guaibense
Azul, vermelho e branco para sempre
É meu amor maior!
Amor que não tem fim
Um coração que pulsa forte sem parar O centenário da cidade que me faz feliz Guaíba, minha história, meu lugar