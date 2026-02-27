Samba-enredo que será cantado no Carnaval de Porto Alegre é utilizado em salas de aula em Guaíba

Academia de Samba Cohab-Santa Rita desfila no Porto Seco no sábado. Gustavo Gossen / Grupo RBS

O centenário de Guaíba será contado no Carnaval de Porto Alegre 2026. Quando a Academia de Samba Cohab-Santa Rita entrar na passarela, às 19h50min de sábado (28), será embalada por um samba-enredo analisado verso por verso por estudantes de uma escola do município nesta semana.

A agremiação, que é uma das quatro da Região Metropolitana que desfilam no Complexo Cultural do Porto Seco neste ano, disputa o título no grupo Prata. A letra do samba resgata a relevância histórica de Guaíba, considerada o berço da Revolução Farroupilha. O título do enredo é Salve Guaíba querida! O passado que inspira um futuro de glórias!.

A professora Janaína Macedo, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Santa Rita de Cássia, que fica no mesmo bairro da Tricolor, incluiu o samba-enredo no projeto de Literatura para alunos do 7º ao 9º ano.

— Sabia que o centenário de Guaíba nos renderia um material riquíssimo. Quando ouvi o samba, fiz contato com a direção da escola, que nos deu total apoio. Até porque temos alunos, pais, funcionários e professores que fazem parte da comunidade do samba — contou.

A reportagem teve acesso ao material. A professora e os alunos abordaram o significado de cada trecho do samba e os respectivos apontamentos. A Tomada de Porto Alegre (marco inicial da Revolução Farroupilha), as referências ao antigo nome de Estância das Pedras Brancas, o Sítio Histórico (onde há a Casa de Gomes Jardim e o Cipreste) e a devoção a Nossa Senhora do Livramento constam na obra.

Conforme a professora, a aceitação dos alunos está sendo positiva:

— O samba traz riqueza de detalhes. A profundidade da pesquisa que foi feita é apresentada através dos versos. Isso está enriquecendo as minhas aulas, fazendo com que os alunos se interessem ainda mais pelas nossas origens, pela nossa história.

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Em nota, a Academia de Samba Cohab-Santa Rita afirmou que o fato prova que o Carnaval é cultura, é história, é educação. “O que cantamos na avenida virou leitura, pesquisa e aprendizado em sala de aula. Virou conhecimento para crianças que agora aprendem sobre sua cidade através do samba. A avenida passa. Mas a educação fica. E quando o samba ensina, ele se torna eterno”.

Os intérpretes Viny Machado e Gabrielzinho Pereira são irmãos e nomes reconhecidos no Carnaval de Porto Alegre. O samba é de autoria do próprio Viny em parceria com Thiago Meiners, Conrado Laurindo e Thiago Morganti.

O samba

Salve Guaíba querida! O passado que inspira um futuro de glórias!

Compositores: Viny Machado, Thiago Meiners, Conrado Laurindo e Thiago Morganti

Intérpretes: Viny Machado e Gabrielzinho Pereira

Salve a terra de Guaíba

Convoca a guerrilha, chama pra revolução

Pilar da rebeldia Farroupilha

Onde o Rio testemunha a renovação

Foste a Pedras Brancas de outrora

A doce filha de Izabel Leonor

A fé que espelha em Nossa Senhora

Um sítio histórico de sonhos e amor

No badalar do sino da princesa

À negritude, o respeito e o valor

Guardiões das águas do azul mais bonito

Pra ver a luz do sol brilhar no infinito

E ao cantar pra mãe que rege o meu caminho

Odoyá… abençoe meu destino

Num estuário, vi brilhar Oxum

E a democracia fazer seu clamor

No carnaval, de pierrô, eu sou mais um

Brincando na rua, batendo tambor

Onde o samba faz academia

Escolas que ensinam cultura e paz

Chão de pujança, da terra e do progresso

O futuro que encontra muito mais

Mais do que prosperidade

Orgulho de ser guaibense

Azul, vermelho e branco para sempre