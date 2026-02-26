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Quem são as estrelas do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar em Porto Alegre

Wander Pires, intérprete da campeã Unidos do Viradouro, e destaques de escolas como Salgueiro, Mangueira e Mocidade são aguardados na capital gaúcha

Gustavo Gossen

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