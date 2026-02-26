Quem são as estrelas do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar em Porto Alegre

Campeão no Rio de Janeiro com a Viradouro, Wander Pires estará no desfile da Fidalgos. YouTube / Reprodução

Grandes nomes do Carnaval do Rio de Janeiro vão se somar a diversas escolas de samba de Porto Alegre em 2026. Intérpretes e casais de mestre-sala e porta-bandeira estão entre as atrações com o maior número de representantes que vêm diretamente da Marquês de Sapucaí para o Complexo Cultural do Porto Seco, onde os desfiles ocorrem nesta sexta-feira (27) e sábado (28).

O intérprete campeão no Rio de Janeiro pela Viradouro será também a voz da Fidalgos e Aristocratas. Pelo segundo ano consecutivo, Wander Pires canta e assina a composição do samba-enredo da escola da Avenida Ipiranga.

— Ter o maior intérprete do Carnaval da atualidade na Fidalgos é a certeza de que estamos no caminho certo. Os olhos do Carnaval estarão voltados para o nosso desfile e esse é mais um atrativo que estamos trazendo para a nossa Capital — comenta o presidente André Duarte.

A escola também vai contar com o casal de mestre-sala e porta-bandeira que brilhou na Unidos de Vila Isabel, terceira colocada no Rio de Janeiro em 2026. Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane vão conduzir o pavilhão da Fifi, como a escola é carinhosamente chamada. O enredo é sobre a fé no patuá.

Da Estação Primeira de Mangueira, o casal de mestre-sala e porta-bandeira Matheus Olivério e Cintya Santos defenderá o quesito para a Imperatriz Dona Leopoldina. A escola da zona norte de Porto Alegre vai prestar homenagem ao missólogo Evandro Hazzy.

O ator Ailton Graça é o enredo da Unidos de Vila Isabel, de Viamão. No quesito mestre-sala e porta-bandeira, quem vai bailar em busca das notas 10 é o casal que representou a Mocidade Independente de Padre Miguel, Diogo Jesus e Bruna Santos.

Também no Grupo Ouro, a Império do Sol, representante de São Leopoldo, levará Renan Oliveira e Amanda Poblete, da União do Parque Acari, como casal de mestre-sala e porta-bandeira. Nos microfones, Gerson Gogó terá a parceria de Ito Melodia, recém-anunciado como o novo intérprete da Grande Rio.

Grupo Prata

Do Salgueiro para a Academia de Samba Praiana, Sidclei Santos e Beatriz Paula formam o casal de mestre-sala e porta-bandeira. A verde e rosa da Capital, que desfila no Grupo Prata, também conta com os intérpretes Pitty de Menezes, da Imperatriz Leopoldinense, tradicional agremiação carioca que terá a história sendo contada como enredo; e Rafael Tinguinha, voz da São Clemente. A dupla se soma a Everton Rataeski, cantor oficial da escola.

O intérprete que cruzou a Marquês de Sapucaí com a Mocidade estará na Copacabana, escola da zona leste de Porto Alegre. Igor Vianna vai embalar o samba que aborda a Bahia ao lado de Gerson Borracha.

Pixulé, que defende a Paraíso do Tuiuti, será a voz da União da Vila do IAPI, que vai abordar como enredo a umbanda.

Ordem dos Desfiles

27 de fevereiro (sexta-feira)

Grupo Prata

20h20 - União da Vila do IAPI

21h25 - Protegidos da Princesa Isabel

22h30 - Filhos de Maria

23h35 - Academia de Samba Praiana

Grupo Ouro

0h40 - Bambas da Orgia

1h55 - Imperatriz Dona Leopoldina

3h10 - Império do Sol

4h25 - Unidos de Vila Isabel

28 de fevereiro (sábado)

19h - Tribo carnavalesca Os Comanches

Grupo Prata

19h50 - Academia de Samba Cohab-Santa Rita

20h55 - Copacabana

22h - Realeza

23h05 - Unidos da Vila Mapa

Grupo Ouro