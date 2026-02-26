Quem são as estrelas do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar em Porto Alegre

Grandes nomes do Carnaval do Rio de Janeiro vão se somar a diversas escolas de samba de Porto Alegre em 2026. Intérpretes e casais de mestre-sala e porta-bandeira estão entre as atrações com o maior número de representantes que vêm diretamente da Marquês de Sapucaí para o Complexo Cultural do Porto Seco, onde os desfiles ocorrem nesta sexta-feira (27) e sábado (28).
O intérprete campeão no Rio de Janeiro pela Viradouro será também a voz da Fidalgos e Aristocratas. Pelo segundo ano consecutivo, Wander Pires canta e assina a composição do samba-enredo da escola da Avenida Ipiranga.
— Ter o maior intérprete do Carnaval da atualidade na Fidalgos é a certeza de que estamos no caminho certo. Os olhos do Carnaval estarão voltados para o nosso desfile e esse é mais um atrativo que estamos trazendo para a nossa Capital — comenta o presidente André Duarte.
A escola também vai contar com o casal de mestre-sala e porta-bandeira que brilhou na Unidos de Vila Isabel, terceira colocada no Rio de Janeiro em 2026. Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane vão conduzir o pavilhão da Fifi, como a escola é carinhosamente chamada. O enredo é sobre a fé no patuá.
Da Estação Primeira de Mangueira, o casal de mestre-sala e porta-bandeira Matheus Olivério e Cintya Santos defenderá o quesito para a Imperatriz Dona Leopoldina. A escola da zona norte de Porto Alegre vai prestar homenagem ao missólogo Evandro Hazzy.
O ator Ailton Graça é o enredo da Unidos de Vila Isabel, de Viamão. No quesito mestre-sala e porta-bandeira, quem vai bailar em busca das notas 10 é o casal que representou a Mocidade Independente de Padre Miguel, Diogo Jesus e Bruna Santos.
Também no Grupo Ouro, a Império do Sol, representante de São Leopoldo, levará Renan Oliveira e Amanda Poblete, da União do Parque Acari, como casal de mestre-sala e porta-bandeira. Nos microfones, Gerson Gogó terá a parceria de Ito Melodia, recém-anunciado como o novo intérprete da Grande Rio.
Grupo Prata
Do Salgueiro para a Academia de Samba Praiana, Sidclei Santos e Beatriz Paula formam o casal de mestre-sala e porta-bandeira. A verde e rosa da Capital, que desfila no Grupo Prata, também conta com os intérpretes Pitty de Menezes, da Imperatriz Leopoldinense, tradicional agremiação carioca que terá a história sendo contada como enredo; e Rafael Tinguinha, voz da São Clemente. A dupla se soma a Everton Rataeski, cantor oficial da escola.
O intérprete que cruzou a Marquês de Sapucaí com a Mocidade estará na Copacabana, escola da zona leste de Porto Alegre. Igor Vianna vai embalar o samba que aborda a Bahia ao lado de Gerson Borracha.
Pixulé, que defende a Paraíso do Tuiuti, será a voz da União da Vila do IAPI, que vai abordar como enredo a umbanda.
Ordem dos Desfiles
27 de fevereiro (sexta-feira)
Grupo Prata
- 20h20 - União da Vila do IAPI
- 21h25 - Protegidos da Princesa Isabel
- 22h30 - Filhos de Maria
- 23h35 - Academia de Samba Praiana
Grupo Ouro
- 0h40 - Bambas da Orgia
- 1h55 - Imperatriz Dona Leopoldina
- 3h10 - Império do Sol
- 4h25 - Unidos de Vila Isabel
28 de fevereiro (sábado)
- 19h - Tribo carnavalesca Os Comanches
Grupo Prata
- 19h50 - Academia de Samba Cohab-Santa Rita
- 20h55 - Copacabana
- 22h - Realeza
- 23h05 - Unidos da Vila Mapa
Grupo Ouro
- 0h10 - União da Tinga
- 1h25 - Acadêmicos de Gravataí
- 2h40 - Imperadores do Samba
- 3h55 - Estado Maior da Restinga
- 5h10 - Fidalgos e Aristocratas