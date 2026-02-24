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"Não precisa ser um cara fortão e hétero": escola de luta livre foca em inclusão e promove competições animadas

Mensalmente, praticantes de pro wrestling apresentam em Porto Alegre espetáculos com muita habilidade e encenação

Carlos Redel

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