Ler resumo

O brutal lutador Carniceiro Jack está em perigo. Isto porque o ardiloso Prince Dias não vai medir esforços para tirar do adversário o cinturão do principal título entregue pela Pop Wrestling Academy (PWA) – escola de luta livre em Porto Alegre. Tudo vai ser decidido no ringue, em uma pancadaria roteirizada: no pro wrestling a narrativa do confronto é tão importante quanto os socos, chutes e golpes acrobáticos.

A batalha em questão ocorreu durante o espetáculo mensal promovido pela PWA, realizado no sábado (21), na academia Impacto, sede da organização. Durante o evento, além dos atletas da Capital, pro wrestlers de companhias parceiras colocaram em prática as técnicas aprendidas – tanto para a "porradaria", quanto para encenar histórias cativantes e criar figurinos deslumbrantes.

Nos bastidores, todos são parceiros e se ajudam a vestir as fantasias — que vão desde pinturas corporais demoníacas, passando por máscaras da lucha libre mexicana até terno e gravata. Eles também ensaiam golpes e falas. A concentração é grande e cada lutador tem um método — ficar em silêncio, mexer no celular, conversar com os colegas, beijar, se alongar — para se preparar para o seu grande momento, que dura entre 20 e 30 minutos.

Criada em 2024 e hoje com 20 alunos, a PWA tem como um dos fundadores o médico Victor Russowsky Herter, 31, que se deparou com a luta livre ainda na adolescência, por meio dos jogos de videogame. Mas ficou encantado mesmo quando descobriu que o esporte/espetáculo existia na vida real. Não pensou duas vezes e decidiu virar praticante — isso faz cerca de 10 anos.

Participou de outras organizações de lutadores, mas sentia que a maioria delas só dava espaço para as histórias heteronormativas. Segundo Victor, quem era LGBTQIAPN+ ou mulher ficava em segundo plano. A ideia foi fazer diferente: criar um espaço para que a luta livre fosse realmente livre.

— Eu e o meu amigo Wendel Rangel queríamos nos diferenciar e, por isso, criamos a PWA. As nossas cores são inspiradas no pop art, que é um movimento de contracultura que aconteceu no mundo todo, destacando a questão de que tudo pode virar arte. Traduzimos isso para a gente: não precisa ser um cara fortão e hétero. Qualquer um pode virar lutador — conta Victor, que interpreta o personagem Toad nos espetáculos.

Por isso, a presidente da Fênix Wrestling Entertainment (FWE), de Pelotas, Laura Moschoutis, tratou de firmar parceria com a PWA. Agora, mensalmente, a assessora parlamentar de 33 anos viaja com seus atletas da zona sul do Estado para participar das lutas em Porto Alegre. Para ela, este é um espaço importante para o desenvolvimento da modalidade, principalmente para que as mulheres tenham suas narrativas valorizadas.

— Algumas das movimentações que a gente fez ajudaram para que equipes do Brasil tivessem algum regulamento para proteger as gurias, porque antes tinha muito abuso, muito assédio. E a luta livre tem esse potencial de conseguir fazer qualquer pessoa lutar, fazer qualquer história — enfatiza Laura.

Mocinhos e bandidos

Uma das estrelas do PWA, o Carniceiro Jack é interpretado pelo assistente terapêutico Felipe Soares da Rosa, 23. Também fisgado pelo universo da luta livre por meio dos videogames, o jovem começou a praticar o esporte ainda na adolescência. Chegou à escola em 2024 e, então, criou o seu personagem — com estética inspirada no rock'n'roll, ostentando cabelos compridos, coturnos, uma calça camuflada, uma regata preta e uma máscara de hóquei.

— O carniceiro surgiu com ideia de ser vilão. Eu queria ser vaiado. Só que quando eu saí pela cortina, a galera já comprou a ideia, curtiu o personagem e começou a aplaudir, vibrar junto. Então, fui dando uma mudada nele. (...) O meu personagem foi ganhando esse apoio e, por isso, virei o campeão do principal título da PWA — conta Felipe.

Dentro deste cenário, o intérprete do Carniceiro Jack explica que as lutas já são pré-determinadas, seguindo um roteiro dentro desta preferência conquistada junto à plateia. Isso não quer dizer que não é preciso treinar, uma vez que o espetáculo exige muito fisicamente. Por isso, o atleta, além de fazer musculação, também pratica tipos diferentes de artes marciais.

A estudante de Medicina Michele Oliveira Hütten, 34, conhecia a luta livre, mas não era praticante. Até que, por meio de amigos que entraram na PWA, decidiu frequentar os treinos. Não demorou para criar a sua personagem, a Mimi, the Rocket — inspirada na Equipe Rocket, de Pokémon. Ela segue cada passo para entregar um bom espetáculo:

— Gosto de ter tudo muito bem marcadinho, com os golpes bem encaixadinhos. Qual é a sequência de fatos que vai levar a um golpe? Então, geralmente, a gente marca um treino para passar toda a nossa luta. É importante ter tudo ajustadinho.

Plateia luta junto

O público é determinante para as histórias dos confrontos — que viram uma novelinha, com traições, amizades e rivalidades mortais. Para que estes roteiros sejam apresentados, existe a figura do apresentador. No caso da PWA, o comandante dos números é o Jorge Sá Brito, também conhecido como "O Jaguar da Luta Livre", 37, que trabalha com produção de eventos.

É sob o comando dele que a plateia aplaude, vaia e xinga — mas a regra da casa enfatiza que não podem ser proferidas ofensas. Além disso, ele narra as peripécias dos lutadores, que interagem com os presentes, andando pelo meio das cadeiras. E este é o grande diferencial da luta livre, diz o animador, que, em breve, deve subir ao ringue também, a pedido do público.

— A plateia é outro personagem. E como não temos a cultura da luta livre, eu tenho que dar essas explicações. Eu vou puxando, dizendo que a gente pode falar, gritar, se soltar, fazer parte do show. Porque é uma grande enganação, mas ela só funciona se está todo mundo junto na mentira — conta Jorge.

É esta encenação divertida e cheia de reviravoltas em cima do ringue que fez com que o supervisor têxtil Carlos Martins, 49, viajasse de Araricá, no Vale do Sinos, para assistir ao espetáculo. Ao lado do genro, o auxiliar administrativo Dimitrius Oliveira, 25, ele ficou impressionado com o que presenciou pela primeira vez ao vivo, depois de acompanhar luta livre pela televisão desde a adolescência:

— A luta livre é mais imersiva, tu interages com os lutadores, tem essas provocações, toda a história no ringue. Isso faz o pessoal ficar mais perto, se sentindo dentro da luta, mesmo. E se me convidassem para entrar no ringue, iria (risos). É muito bacana isso aqui.