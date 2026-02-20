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Envio pelo correio, mais tempo e incertezas: tire suas dúvidas sobre a lei que muda o processo para a cidadania italiana

Entenda impactos, prazos, novas exigências e como ficam pedidos em andamento após a mudança

Leonardo Martins

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