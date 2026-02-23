"É um achado global": pesquisadores da UFSM descobrem no RS fóssil de réptil que viveu antes dos dinossauros

Um pequeno crânio fóssil, com menos de um centímetro de comprimento – tamanho menor do que uma unha –, descoberto por paleontólogos em Novo Cabrais, na Região Central do Rio Grande do Sul, ganhou destaque científico internacional. O animal, que poderia lembrar uma pequena lagartixa, viveu há cerca de 240 milhões de anos, época anterior à ascensão dos dinossauros. Em 28 de janeiro, a descoberta dos pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi publicada no periódico Scientific Reports.

Conforme o paleontólogo da UFSM Rodrigo Temp Müller, que lidera o estudo, o fóssil foi encontrado pelo colega Lúcio Roberto da Silva durante uma saída de campo de monitoramento de sítios junto ao médico Pedro Lucas Porcela Aurélio. O achado estava preservado em rochas da época em que os continentes ainda eram unidos, formando a Pangeia – enorme porção de terra continental banhada por um oceano. A nova espécie de pararéptil, batizada de Sauropia macrorhinus, possui a base do crânio com apenas 9,5 milímetros de comprimento.

— O Lúcio (paleontólogo) notou que era um fóssil, embora muito pequeno. É um sítio que tem geralmente materiais maiores. Ele recolheu o fóssil e me entregou no ano passado para trabalhar. Terminei a preparação da espécime, ele é muito pequeno. É menor do que uma unha — contextualiza Rodrigo Temp Müller, que precisou utilizar agulhas, bisturis e microscópio para a preparação do exemplar.

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Características

O réptil de uma linhagem primitiva extinta teria convivido com outros precursores dos dinossauros. O Sauropia macrorhinus, com cerca de cinco centímetros de comprimento total, era quadrúpede, pequeno e possuía olhos e narina grandes, e dentes pontudos. Segundo Müller, provavelmente vivia nas árvores ou enterrado no solo. E dificilmente seria um animal aquático. Trata-se do menor tetrápode (que tem quatro patas) já registrado em depósitos triássicos da América do Sul.

— Pela forma dos dentes, a gente assume que seria um invertebrado. Ele comia insetos e até outros invertebrados, porque ele tem os dentes em forma de quase pino. São pontiagudos e não serviriam para se alimentar de vegetação — explica sobre a dieta alimentar do réptil, que teve o crânio submetido a tomografias computadorizadas.

Encontrar esses animais desses ecossistemas que estão ali a um passo do momento que surgem os dinossauros é muito importante para entender o que pôde levar os dinossauros ao sucesso evolutivo que tiveram. RODRIGO TEMP MÜLLER Paleontólogo

O estudo indicou que o animal pertence ao grupo de pararépteis conhecido como Procolophonoidea. São raros no registro fóssil do Triássico Médio da América do Sul, com apenas duas espécies descritas. Os procolofonóides eram pequenos, com menos de 30 centímetros de comprimento, e desapareceram pouco depois do surgimento dos dinossauros.

Müller estima que o réptil tenha sido extinto em função de uma grande mudança do clima no planeta. O paleontólogo compartilha as pretensões do grupo com a publicação científica internacional.

— O primeiro objetivo é tornar a espécie conhecida para o mundo. Apresentamos as características anatômicas do animal e o grupo do qual ele faz parte. Além disso, analisamos as implicações dessa descoberta em um sentido mais ecológico — afirma.

O fóssil de Sauropia macrorhinus encontra-se na coleção do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (CAPPA) da Quarta Colônia da UFSM, em São João do Polêsine, na Região Central. Apesar de não estar em exposição pode ser visto por quem tiver interesse.

— É um achado que tem importância global. Ele é um dos menores animais desse grupo que temos para o mundo todo. E ajuda a entender como foram esses ecossistemas que antecedem a origem dos dinossauros. Encontrar esses animais desses ecossistemas que estão ali a um passo do momento que surgem os dinossauros é muito importante para entender o que pôde levar os dinossauros ao sucesso evolutivo que tiveram — conclui Müller.

Curiosidade sobre o nome

A escolha do nome do fóssil achado em Novo Cabrais foi pensada pelos paleontólogos. Sauropia une o termo grego sauros (lagarto) com a gíria gaúcha "piá", usada no Estado para se referir a uma criança. Por sua vez, o nome da espécie, macrorhinus tem conexão com as narinas grandes do animal.

O estudo sobre o Sauropia macrorhinus foi realizado em conjunto por Rodrigo Temp Müller, Lúcio Roberto da Silva, Pedro Lucas Porcela Aurélio e Leonardo Kerber. A pesquisa recebeu apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e INCT Paleovert.







