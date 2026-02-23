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240 milhões de anos
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"É um achado global": pesquisadores da UFSM descobrem no RS fóssil de réptil que viveu antes dos dinossauros

Paleontólogos descobriram o fóssil na região do município de Novo Cabrais. O exemplar é o menor tetrápode já registrado em depósitos triássicos da América do Sul

André Malinoski

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