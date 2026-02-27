Desfiles do Carnaval de Porto Alegre começam nesta sexta-feira no Porto Seco

Bambas da Orgia é a primeira escola do Grupo Ouro a desfilar. Duda Fortes / Agencia RBS

Chegou a hora das escolas de samba de Porto Alegre e Região Metropolitana entrarem na avenida. Nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), as agremiações dos grupos Ouro e Prata, além da tribo carnavalesca Os Comanches, tomam conta do Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte da Capital.

Neste primeiro dia de programação, oito agremiações passarão pela avenida: quatro do Grupo Prata e quatro do Grupo Ouro. Cada uma terá entre 55 e 65 minutos para percorrer os 341 metros da pista.

O Grupo Prata será o primeiro a se apresentar. A responsável por iniciar os desfiles será a União da Vila do IAPI, às 20h20min, seguida por Protegidos da Vila Isabel, Filhos de Maria e Praiana.

Grupo Ouro

Já o Grupo Ouro ganha a avenida a partir de 0h40min, quando a Bambas da Orgia deve iniciar sua apresentação. Com o enredo Apaguem as luzes!, a agremiação vai celebrar a magia da sétima arte. O desfile será como uma grande sessão de cinema, destacando as emoções e sensações proporcionadas pelas telonas.

Depois será a vez da Imperatriz Dona Leopoldina, que fará uma homenagem a Evandro Hazzy. Explorando o brilho das passarelas e o universo dos concursos de beleza, agremiação narrará a trajetória do missólogo e responsável por transformar mulheres em rainhas.

Já a Império do Sol, de São Leopoldo, promete encantar o Porto Seco com uma celebração aos operários do Carnaval. O enredo Artesãos dos Sonhos, Construtores do Impossível, mas pode me chamar de Escola de Samba vai destacar o trabalho daqueles que dão vida aos desfiles e fazem a grande festa acontecer transformando simples materiais em beleza e poesia na avenida.

Para fechar o primeiro dia, a Unidos de Vila Isabel, de Viamão, apresenta o enredo Ninguém Pode Roubar os Nossos Sonhos, uma homenagem a Ailton Graça. De menino de periferia a grande artista, a trajetória de Graça será contada na avenida.

Programação dos desfiles nesta sexta-feira

Grupo Prata

20h20 - União da Vila do IAPI

21h25 - Protegidos da Princesa Isabel

22h30 – Filhos de Maria

23h35 – Praiana

Grupo Ouro