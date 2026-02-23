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Cidadania europeia em 2026: o que mudou nas regras para brasileiros em cinco países

Panorama detalhado mostra quem ainda pode solicitar o reconhecimento, quais exigências foram endurecidas e onde o processo se tornou mais acessível para descendentes do Brasil

Leonardo Martins

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