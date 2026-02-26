Os desfiles do Carnaval 2026 no Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte da Capital, ocorrem nesta sexta-feira (27) e sábado (28), com as escolas de samba dos grupos Ouro e Prata de Porto Alegre e Região Metropolitana, mais a tribo carnavalesca Os Comanches.

No primeiro dia, apresentam-se, a partir das 20h20min, União da Vila do IAPI, Protegidos da Princesa Isabel, Filhos de Maria, Academia de Samba Praiana, Bambas da Orgia, Imperatriz Dona Leopoldina, Império do Sol e Unidos de Vila Isabel. Já no segundo dia, com início às 19h, passam pela passarela Os Comanches, Academia de Samba Cohab-Santa Rita, Copacabana, Realeza, Unidos da Vila Mapa, União da Tinga, Acadêmicos de Gravataí, Imperadores do Samba, Estado Maior da Restinga e Fidalgos e Aristocratas.

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Os desfiles serão transmitidos pela prefeitura de Porto Alegre e podem ser acompanhados em GZH.

Ingressos

Neste ano, o público contará com um número maior de arquibancadas gratuitas: serão 8,4 mil lugares por noite. O acesso aos portões começa às 18h, por ordem de chegada.

Os ingressos para frisas e camarotes estão esgotados. No entanto, ainda restam entradas para o camarote bar, a partir de R$ 165. A venda ocorre pelo site carnapoa.tri.rs.

Trânsito e transporte público

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) iniciarão o monitoramento do trânsito e os bloqueios na região do Porto Seco a partir das 18h de sexta-feira, até o fim do evento, assim como no sábado. O acesso ao evento será realizado somente pela Avenida Plínio Kroeff. A Rua José Assis Borges Pinto ficará bloqueada entre a Avenida Plínio Kroeff e a Rua Hermes de Souza.

Para acessar os estacionamentos e o portão principal do Complexo Cultural do Porto Seco, o público poderá se deslocar pela Avenida Élvio Antônio Filipetto até a Rua Hermes de Souza, à esquerda. A partir da Rua Hermes de Souza, a Avenida Élvio Antônio Filipetto estará bloqueada, e somente veículos credenciados poderão seguir até a Rua Ariovaldo Alves Paz para acessar os barracões das escolas de samba.

Ônibus

O transporte coletivo irá operar com duas linhas especiais: a linha E10/E10.1 Restinga/Carnaval (via Lomba do Pinheiro), que sairá do Terminal Nilo Wulff, na Restinga; e a E33 (linha especial Carnaval), via Assis Brasil, que sairá do Terminal CPC, no Centro. A linha T6.1 Transversal 6 Carnaval terá atendimento a partir das 18h08min e das 18h49min, na avenida Adelino Ferreira Jardim, no bairro Rubem Berta, para o início do evento. Na saída, as viagens seguirão diretamente ao Terminal Azenha e ao Rubem Berta, com saídas de acordo com a demanda.

A linha B02 Leopoldina/Aeroporto/Indústrias parte do Terminal Safira, passa pelo Aeroporto e segue até o Terminal do Aeroporto, passando pelo Porto Seco antes de regressar. As viagens desta linha são disponibilizadas no final da noite para atender os usuários que fazem integração com o Trensurb, com acréscimo de viagens. Além disso, as linhas regulares 633 Costa e Silva, E33 Centro/Evento (via Assis Brasil) e T6 Transversal 6 atenderão às demandas de chegada e saída do sambódromo.

Táxi e aplicativos

Um ponto de táxi será disponibilizado na rua Élvio Antônio Filipetto, e o ponto de embarque e desembarque de táxis ficará próximo ao portão de entrada. Já o ponto de embarque e desembarque dos aplicativos ficará logo atrás do ponto de táxi.

Estacionamento

O Complexo do Porto Seco contará com 500 vagas de estacionamento pago, a R$ 44. A venda ocorre pelo site carnapoa.tri.rs.

O que pode levar

Cooler ou isopor, desde que estejam vazios, exclusivamente para quem estiver em frisas e camarotes. Nos demais setores, a entrada com cooler ou isopor não é permitida

Mochilas e sacolas retornáveis (como as utilizadas em supermercados), desde que não contenham itens proibidos

Cadeira de praia, para maior conforto durante os desfiles

Bebidas em vasilhames plásticos: cada pessoa poderá levar até duas embalagens plásticas de 500ml, contendo água, suco, refrigerante ou cerveja

Alimentos para consumo pessoal: cada pessoa poderá ingressar com um pote de alimento, como lanches leves, refeições, salgadinhos, sanduíches e similares

O que não pode levar

Objetos considerados perigosos, como garrafas de vidro; garrafas térmicas; latas de alumínio; sinalizadores; fogos de artifício; guarda-chuva; objetos cortantes; e armas de fogo

Saúde

Uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estará disponível no Complexo Cultural do Porto Seco. A estrutura terá dois consultórios, salas de espera e de medicação e oferecerá atendimentos médico e de enfermagem para adultos e crianças, com funcionamento das 19h às 6h. Ficará localizada ao lado da concentração das escolas.

Composta por 12 profissionais, a equipe atenderá casos clínicos e traumatológicos, incluindo hipoglicemia, desmaios, desidratação, entorses e quedas.

Ordem dos Desfiles

27 de fevereiro (sexta-feira)

Grupo Prata

20h20 - União da Vila do IAPI

21h25 - Protegidos da Princesa Isabel

22h30 - Filhos de Maria

23h35 - Academia de Samba Praiana

Grupo Ouro

0h40 - Bambas da Orgia

1h55 - Imperatriz Dona Leopoldina

3h10 - Império do Sol

4h25 - Unidos de Vila Isabel

28 de fevereiro (sábado)

19h - Tribo carnavalesca Os Comanches

Grupo Prata

19h50 - Academia de Samba Cohab-Santa Rita

20h55 - Copacabana

22h - Realeza

23h05 - Unidos da Vila Mapa

Grupo Ouro

0h10 - União da Tinga

1h25 - Acadêmicos de Gravataí

2h40 - Imperadores do Samba

3h55 - Estado Maior da Restinga

5h10 - Fidalgos e Aristocratas