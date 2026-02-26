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Carnaval de Porto Alegre 2026: ingressos, onde assistir e mais informações para curtir os desfiles

Apresentações das escolas de samba dos grupos Ouro e Prata ocorrem nesta sexta e sábado

Alexandre Rodrigues

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