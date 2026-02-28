Carnaval de Porto Alegre 2026: como foi a primeira noite de desfiles

Unidos de Vila Isabel fechou a primeira noite de desfiles Renan Mattos / Agencia RBS

Ainda era noite de sexta-feira (27) quando a União da Vila do IAPI, do Grupo Prata, entrou na passarela do Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte, e abriu oficialmente os desfiles das escolas de samba da Capital e da Região Metropolitana. A programação seguiu pela madrugada deste sábado (27) e terminou após a Unidos de Vila Isabel, de Viamão, cruzar a avenida com o samba-enredo Ninguém Pode Roubar os Nossos Sonhos – em homenagem ao ator Ailton Graça.

Com entrada gratuita, a primeira noite de desfiles das escolas de samba levou milhares pessoas às arquibancadas do Porto Seco. Entusiasmados, os espectadores acompanharam a apresentação de oito agremiações – quatro do Grupo Prata e outras quatro do Grupo Ouro.

Como foram os desfiles do Grupo Ouro

Bambas da Orgia

Primeira escola do Grupo Ouro a desfilar no Carnaval 2026 de Porto Alegre, Bambas da Orgia celebrou o cinema. Com o samba-enredo Apaguem as luzes!, a agremiação, fundada em 1940, destacou as emoções proporcionadas pela sétima arte.

Enquanto avançava pela avenida, Bambas percorria os diferentes gêneros cinematográficos. Do suspense e terror aos musicais, animações, heróis e aventuras, a azul e branco reforçou a importância da sétima arte e também exaltou o cinema brasileiro.

Imperatriz Dona Leopoldina

A programação prosseguiu com uma homenagem a Evandro Hazzy, apresentada pela Imperatriz Dona Leopoldina já na madrugada deste sábado. A escola desfilou embalada pelo samba-enredo Nos saltos da vida, desfila Evandro Hazzy - O deus da beleza.

Fundada em 1981, a Imperatriz Dona Leopoldina relembrou a história de Hazzy e destacou sua espiritualidade.

A escola encerrou o desfile com 1h13 min., 8 minutos acima do permitido, devido a problemas de evolução.

Império do Sol

De São Leopoldo para o Porto Seco, a Império do Sol decidiu homenagear aqueles que trabalham o ano todo para transformar o evento em espetáculo. Terceira do Grupo Ouro a se apresentar, a agremiação desfilou com o samba-enredo Artesãos dos Sonhos, Construtores do Impossível, mas pode me chamar de Escola de Samba.

Um dos objetivos da Império do Sol foi reforçar que o Carnaval acontece a partir da união da comunidade.

Vila Isabel

Quase no amanhecer de sábado, a Unidos de Vila Isabel fechou a primeira noite de desfiles do Carnaval 2026 de Porto Alegre com uma homenagem ao ator Ailton Graça. A agremiação, de Viamão, relembrou a trajetória do artista com o samba-enredo Ninguém Pode Roubar os Nossos Sonhos.

Além de reforçar a espiritualidade de Ailton Graça, com a proteção de Oxu, a Vila Isabel, fundada em 1979, relembrou personagens marcantes do ator. Entre eles, Xana Summer, da novela Império e sua atuação em Mussun, o Filmis.

O ator desfilou no ultimo carro. Na arrancada, ele pegou o microfone e deixou uma mensagem aos componentes.