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Carnaval de Porto Alegre 2026: como foi a primeira noite de desfiles

Oito escolas de samba, quatro do grupo Prata e quatro do Ouro, passaram pela avenida

Gustavo Gossen

Direto do Porto Seco

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