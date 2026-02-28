Carnaval de Porto Alegre 2026: assista ao vivo à segunda noite de desfiles das escolas de samba no Porto Seco

- Nove escolas de samba de Porto Alegre e Região Metropolitana encerram o Carnaval 2026 neste sábado (28)
- Os desfiles começam às 19h50min e seguem durante a madrugada. Antes, às 19h, a tribo carnavalesca Os Comanches agita o Porto Seco, na Zona Norte
- Cada escola terá entre 55 e 65 minutos para percorrer os 341 metros da pista
- A entrada no evento é gratuita, sujeita a lotação das arquibancadas, cujo capacidade é para 8,4 mil pessoas
- Na noite de sexta-feira (27), outras oito escolas abriram os desfiles. Passaram pela avenida quatro agremiações do grupo Prata e outras quatro do Ouro
Programação dos desfiles neste sábado
- 19h - Tribo Os Comanches
Grupo Prata
- 19h50min - Cohab Santa Rita
- 20h55min - Copacabana
- 22h - Realeza
- 23h05min - Vila Mapa
Grupo Ouro
- 00h10min - União da Tinga
- 01h25min - Acadêmicos de Gravataí
- 02h40min - Imperadores do Samba
- 03h55min - Estado Maior da Restinga
- 05h10min - Fidalgos e Aristocratas