Carnaval de Porto Alegre 2026: assista ao vivo à primeira noite de desfiles das escolas de samba no Porto Seco

- O Carnaval 2026 de Porto Alegre começa nesta sexta-feira (27), a partir das 20h20min, no Complexo Cultural Porto Seco, na Zona Norte
- Neste primeiro dia, oito escolas desfilarão pela avenida. São quatro agremiações do grupo Prata e outras quatro do Ouro
- Cada agremiação terá entre 55 e 65 minutos para percorrer os 341 metros da pista
- Os desfiles continuarão no sábado (28), com apresentação de mais nove escolas
- Com capacidade para 8.400 pessoas, a entrada ao Porto Seco é gratuita. Os portões abrem às 18h
Programação dos desfiles nesta sexta-feira
Grupo Prata
- 20h20min - União da Vila do IAPI
- 21h25min - Protegidos da Princesa Isabel
- 22h30min – Filhos de Maria
- 23h35min – Praiana
Grupo Ouro
- 0h40min – Bambas da Orgia
- 1h55min – Imperatriz Dona Leopoldina
- 3h10min – Império do Sol
- 4h25min – Vila Isabel