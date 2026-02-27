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Carnaval de Porto Alegre 2026: assista ao vivo à primeira noite de desfiles das escolas de samba no Porto Seco

Oito agremiações, sendo quatro do grupo Ouro e outras quatro do Prata, desfilam entre a noite desta sexta e a madrugada do sábado

Zero Hora

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