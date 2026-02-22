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Carnaval 2026: como foram os desfiles do Grupo Bronze em Porto Alegre

Apresentações ocorreram na Esplanada da Restinga. A campeã garante acesso ao Grupo Prata e desfila no Complexo Cultural do Porto Seco em 2027

Gustavo Gossen

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