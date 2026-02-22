Carnaval 2026: como foram os desfiles do Grupo Bronze em Porto Alegre

Desfile ocorreu na madrugada deste sábado. Gustavo Gossen / Agencia RBS

O Carnaval de Porto Alegre 2026 para as escolas de samba começou oficialmente. Na madrugada deste sábado (21), as agremiações do Grupo Bronze desfilaram na Esplanada da Restinga, na zona sul da Capital.

Centenas de pessoas acompanharam as apresentações. Boa parte do público levou cadeiras de praia para assistir aos desfiles das seis escolas, que buscam não apenas o título, mas também uma vaga para desfilar no Porto Seco no próximo ano.

As apresentações começaram com a Gaviões da Vila Nova, que desfilou como convidada, já que ingressará oficialmente na disputa em 2027.

Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro

Comissão de frente fez referência a Oxóssi, orixá rei das matas. Gustavo Gossen / Agencia RBS

Em seguida, a Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro iniciou o desfile sendo conduzida por Alexandre Belo, voz renomada no Carnaval de Porto Alegre. O enredo A Mocidade Traz a Força e o Encanto das Matas foi facilmente identificado entre as alas e nos acabamentos das fantasias.

A comissão de frente fazia referência a Oxóssi, orixá rei das matas. A ala alusiva às folhas medicinais foi um dos destaques. Figuras do folclore, como Curupira e Caipora, também aparecem no desfile da verde e rosa da zona leste da Capital.

Unidos do Guajuviras

Farol da Barra, ponto turístico da capital baiana, foi representado. Gustavo Gossen / Agencia RBS

A única representante da Região Metropolitana no Grupo Bronze, a Unidos do Guajuviras, de Canoas, apresentou o enredo Salve São Salvador - Caldeirão Multicultural, Mistura de Raças, Fé e Religião.

O tripé utilizado como abre-alas permitia a fácil leitura de que Salvador seria a história a ser contada, sobretudo pela representação do Farol da Barra, ponto turístico da capital baiana. Os orixás e a culinária da cidade também ganharam destaque. Os integrantes da bateria estavam vestidos no modelo do Olodum.

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Império dos Herdeiros

Cores foram destaque do desfile da Império dos Herdeiros. Gustavo Gossen / Agencia RBS

A Império dos Herdeiros, escola fundada em 2011, levou para a passarela o enredo Entre Sonhos e Devaneios Viajei na Magia das Cores. Ou seja, foi um desfile que usou e abusou do colorido.

Alas representaram o significado das paletas. Por exemplo, os tons azuis de um setor representado a serenidade e os oceanos; o verde do despertar da esperança; o vermelho da paixão, etc.

Acadêmicos da Orgia

Acadêmicos da Orgia fez homenagem ao Jockey Club do RS. Gustavo Gossen / Agencia RBS

Por volta da 1h de domingo (21), ingressou na passarela uma tricampeã da elite do Carnaval de Porto Alegre. A Acadêmicos da Orgia prestou homenagem ao Jockey Club do Rio Grande do Sul. A comissão de frente fez alusão ao elegante público que lotava as arquibancadas do prado para apostar.

O desfile também apresentou o amor pelos cavalos, as emoções das corridas, os tratadores dos animais, a importância da população negra no turfe e o destaque a personalidades históricas como a Princesa Isabel e Ramiro Barcelos. Os passistas Dimitri Soares e Maria Eduarda Cardoso receberam aplausos.

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Império da Zona Norte

Parte do desfile da Império da Zona Norte. Gustavo Gossen / Agencia RBS

Campeã do Grupo Especial em 1982 e 2008, a escola buscou retomar essa posição com o enredo Iyami Oxorongá – Do Poder Feminino, Eclode a Esperança. O desfile propôs a reflexão e a exaltação do princípio feminino, representado pelo sagrado e pelo equilíbrio entre o Orum e o Ayê, conforme os ensinamentos da tradição iorubá. A própria ala de baianas fazia menção às mães ancestrais.

A porta-bandeira Ana Marilda Bellos, nome de referência da escola, brilhou ao lado do mestre-sala Rodrigo França, destaque no Rio de Janeiro pela Unidos do Porto da Pedra. O casal vestiu fantasia com o significado do ventre divino, em alusão à capacidade de gerar vidas e sustentar a continuidade.

Mestre Nilton Pereira, um dos maiores nomes da história do Carnaval de Porto Alegre, comandou a harmonia musical, que teve Paulinho Almeida como intérprete e Nelsinho Jr. como mestre de bateria.

Samba Puro

Ben Hur, mestre de bateria da Samba Puro. Gustavo Gossen / Agencia RBS

Os desfiles foram encerrados pela Academia de Samba Puro, que apresentou o enredo A Terra do Axé, Bahia de Todos os Santos. Uma das alas foi formada por um grupo de capoeira, que levou o clima baiano à apresentação.

Um dos destaques foi a bateria, regida pelo mestre Ben Hur, responsável por trabalhos elogiados nos últimos anos ao lado do pai na Bambas da Orgia. Com futuro promissor, foi a primeira vez que ele conduziu sozinho uma bateria.

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