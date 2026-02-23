Câmara da Itália aprova prorrogação do prazo para solicitar cidadania a menores no Exterior; entenda

Promulgada em maio de 2025, a reforma da cidadania italiana excluiu gerações mais distantes de descendentes. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Câmara dos Deputados da Itália aprovou nesta segunda-feira (23) a prorrogação do prazo para que filhos menores de cidadãos italianos nascidos no Exterior solicitem o reconhecimento da cidadania.

Segundo o g1, o novo limite passa a ser maio de 2029, três anos além do prazo anterior, que terminaria em 31 de maio deste ano. O texto recebeu 177 votos favoráveis e 93 contrários e ainda precisa ser analisado pelo Senado italiano.

A medida altera a Lei 74/2025, que modificou as regras de concessão da cidadania italiana por direito de sangue (jus sanguinis) e passou a limitar o reconhecimento apenas a filhos e netos de italianos residentes no Exterior.

A extensão aprovada refere-se aos pedidos apresentados na rede consular para descendentes menores de idade nascidos fora do país antes da entrada em vigor da nova legislação. A emenda foi apresentada pelo deputado Fabio Porta e já havia sido aprovada na semana passada pelas comissões de Assuntos Constitucionais e de Orçamento da Câmara.

Antes da votação, o parlamentar, eleito pelos italianos que vivem na América do Sul, afirmou que a proposta representa um passo importante na defesa dos direitos dos cidadãos italianos no Exterior e reiterou oposição às mudanças trazidas pela nova lei.

Restrições aprovadas em 2025

Promulgada em maio de 2025, a reforma da cidadania excluiu gerações mais distantes de descendentes e passou a reconhecer o direito apenas a quem se enquadrar em pelo menos uma das seguintes condições abaixo.

Ter pai, mãe, avô ou avó com cidadania italiana exclusiva ou que a mantinha no momento da morte

Ter pai, mãe ou pais adotivos que tenham residido na Itália por pelo menos dois anos consecutivos após obter a cidadania italiana e antes do nascimento ou da adoção do filho

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Pedidos protocolados antes da entrada em vigor da nova legislação não serão afetados. Segundo especialistas, processos judiciais iniciados até 28 de março de 2025, data de publicação do decreto, continuam seguindo as regras anteriores.