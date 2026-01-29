Comportamento

Fim de uma era
Notícia

Um término por ligação a cobrar e um colecionador de 900 cartões: as histórias por trás dos orelhões

Em Porto Alegre, não há mais aparelhos funcionando. Equipamentos entraram em processo de desativação em todo o país neste mês, pois, em 2026, empresas de telefonia fixa não terão mais a obrigação de mantê-los ativos

Isadora Garcia

