Governo do RS publica decreto que define feriados e pontos facultativos; veja datas

Carnaval é ponto facultativo no RS. Piman Khrutmuang / stock.adobe.com

O governo do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (30) o decreto que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos para o ano de 2026. O documento define as datas para os órgãos da administração pública estadual, autarquias e fundações públicas.

É o caso do Carnaval, com ponto facultativo na segunda, terça e na quarta-feira com expediente vespertino, a partir das 13h.

Ao todo, serão 11 feriados prolongados, somando datas que caem em segundas e sextas-feiras e pontos facultativos que permitem emendar com o fim de semana. O calendário inclui sete feriados nacionais que resultarão em folgas de três dias.

Os feriados nacionais que caem em sextas-feiras são:

Paixão de Cristo (3 de abril)

(3 de abril) Dia Universal do Trabalho (1º de maio)

(1º de maio) Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro)

(20 de novembro) Natal (25 de dezembro)

Os que ocorrem em segundas-feiras são:

Independência do Brasil (7 de setembro)

(7 de setembro) Nossa Senhora de Aparecida (12 de outubro)

(12 de outubro) Dia de Finados (2 de novembro)

O decreto também estabelece pontos facultativos em datas que antecedem ou sucedem feriados, como a segunda-feira, 20 de abril, véspera de Tiradentes, e a sexta-feira, 5 de junho, após Corpus Christi.

O Dia do Gaúcho, celebrado em 20 de setembro, cairá em um domingo em 2026. Já os feriados municipais, como o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes (2 de fevereiro, próxima segunda-feira) e Corpus Christi (4 de junho, uma quinta-feira), serão observados apenas nas cidades onde houver legislação específica.