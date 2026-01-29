Carnaval 2026: ensaios técnicos no RJ têm arquibancadas gratuitas; veja programação

Mangueira em ensaio técnico na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2025. A escola volta à avenida na próxima sexta-feira. Eduardo Hollanda / Divulgação Rio Carnaval

Começam nesta sexta-feira (30) os ensaios técnicos das escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí. A programação segue também no sábado (31) e no domingo (1º) e se repete no fim de semana seguinte (6, 7 e 8 de fevereiro), reunindo todas as 12 agremiações da elite carioca.

Além de etapa decisiva da preparação das escolas, os ensaios se consolidaram como uma boa opção para turistas e visitantes que querem acompanhar de perto o clima dos desfiles mas não conseguiram ingresso para as noites oficiais de carnaval.

Com arquibancadas gratuitas e estrutura completa, o público pode assistir às apresentações em condições próximas às do desfile competitivo.

Quem não estiver no Rio também poderá acompanhar os ensaios pelo canal oficial Rio Carnaval no YouTube.

Nesta sexta-feira entram na avenida Acadêmicos de Niterói, Mocidade Independente de Padre Miguel, Mangueira e Unidos da Tijuca. No sábado (31), é a vez de Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela. Já no domingo (1º), a festa é por conta de Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis.

Ingressos gratuitos com controle de acesso

Apesar de gratuitos, os ensaios exigem emissão de ingresso antecipado por determinação dos órgãos de segurança. Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), a medida foi adotada para evitar superlotação e organizar o acesso às arquibancadas e frisas.

Os ingressos devem ser retirados exclusivamente pelo aplicativo oficial Rio Carnaval. Cada CPF pode emitir um ingresso por dia, para arquibancada ou frisa. Alguns camarotes privados também abrem durante os ensaios, com cobrança de ingresso.

O que pode levar e transporte

O público poderá entrar com coolers, isopores e bolsas térmicas, desde que para uso pessoal. Estão proibidos objetos de vidro, materiais pontiagudos, drones e animais de estimação.

Metrô, trens e barcas terão operação especial nos dias de ensaio para atender a demanda.

Veja a programação completa

Sextas-feiras (30/1 e 6/2)

21h – Acadêmicos de Niterói

22h – Mocidade Independente de Padre Miguel

23h – Estação Primeira de Mangueira

0h – Unidos da Tijuca

Sábados (31/1 e 7/2)

20h – Unidos de Vila Isabel

21h – Acadêmicos do Salgueiro

22h – Paraíso do Tuiuti

23h – Portela