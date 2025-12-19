Você é comportado ou passa vergonha na festa da firma? Faça o quiz e descubra

Nessa época do ano, chefias e colaboradores se reúnem para celebrar a passagem de mais um ano. Wasan / stock.adobe.com

As tradicionais confraternizações de fim de ano das empresas já estão acontecendo. É o momento em que chefias e colaboradores se reúnem para celebrar o ciclo que termina.

Para comemorar, vale um churrasco, a clássica ida ao barzinho, festa na piscina ou aquela junção no salão do condomínio de alguém. Formatos não faltam. O importante é relaxar e se divertir.

Mas como se portar nesses eventos? Tem quem exagere — e na festa da firma não é diferente.

E você, em qual perfil se encaixa? É mais contido ou prefere extravasar? Pensando nisso — e para ajudar a formar esse perfil — Zero Hora reuniu algumas situações clássicas das confraternizações.

Responda o quiz abaixo e descubra se você já virou lenda na firma, está passando do ponto ou pode se soltar mais.