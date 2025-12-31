Último dia para apostar na Mega da Virada enche lotéricas de Porto Alegre

As últimas horas antes da sorte encontrar o novo — ou novos — bilionários foi de lotéricas lotadas em Porto Alegre. A expectativa não é para menos: o prêmio da Mega da Virada é o maior da história, estimado em R$ 1 bilhão.

As apostas podem ser feitas até as 20h desta quarta-feira (31) nas agências lotéricas ou nos canais digitais da Caixa, como site ou aplicativo (veja abaixo). O sorteio ocorre a partir das 22h.

Na lotérica Vírus da Sorte, na zona leste da Capital, a fila de apostadores tomava o lado de fora da loja, com o público disputando não só a sorte, mas também espaço na sombra. Kellen Carvalho, funcionária do estabelecimento, disse que a procura estava acima do normal desde as primeiras horas da manhã.

— O movimento está ótimo. O valor do prêmio atraiu muito público e está sendo bastante divulgado. Acho que vai passar de R$ 1 bilhão e a expectativa é que saia daqui — afirma o proprietário da lotérica, Antônio Felix.

O funcionário público federal Luiz Delfino Queiroz, 69 anos, conta que vem fazendo as suas apostas há três semanas. Como um "apostador profissional", ele vem espalhando os volantes por diversas lotéricas da cidade. As escolhas se dividem entre bolões, apostas individuais e surpresinhas.

— Eu estou cercando a sorte — diverte-se o aposentado.

Em caso de vitória, os planos são simples: comprar uma moradia própria e ajudar os parentes e amigos.

Na Tabacaria 33, no Centro Histórico, onde no mês de novembro saiu uma aposta vencedora de R$ 99 milhões para um único vencedor, o movimento alternava entre filas longas e momentos de menos espera. Para o sócio-proprietário João Franqui, a "mística" do local premiado contribuiu para a procura. O movimento no local cresceu 40% em relação à última Mega da Virada, em 2024, segundo os donos do estabelecimento.

Como apostar na Mega da Virada

Nas agências lotéricas

Encontre uma lotérica credenciada

Preencha o volante específico da Mega da Virada. Marque os números manualmente ou peça a Surpresinha (números aleatórios)

Entregue ao atendente e pague em dinheiro, cartão de débito ou Pix

Guarde o comprovante físico

Online

Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada

Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso. É preciso ter mais de 18 anos

Marque entre seis e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática. É possível fazer até 999 apostas por carrinho, até as 20h do dia 31

Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho"

Vá ao carrinho para revisar os seus jogos

Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento

Guarde o comprovante da aposta

Como acompanhar o sorteio da Mega da Virada