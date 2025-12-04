Comportamento

Carnaval na Capital
Notícia

Talento no DNA: a porta-estandarte da Restinga que herdou o apelido de "furacão" da avó

Aos 22 anos, jovem é atual vencedora do Estandarte de Ouro e carrega no pavilhão a história de sua família 

Gustavo Gossen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS