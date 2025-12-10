RS tem queda nos nascimentos e aumento no número de mortes em um ano, aponta IBGE

Ler resumo

Estado tem registrado queda no número de nascidos vivos nas últimas décadas. Thanumporn / stock.adobe.com

O número de nascidos vivos caiu 7,7% entre 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul, atingindo o menor patamar em números absolutos desde 2003. Já o montante de óbitos da população geral subiu 7,6% no mesmo período.

Nascidos vivos

2023: 121.451

121.451 2024: 112.089

Óbitos

2023: 92.981

92.981 2024: 100.081

Os dados são da Pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (10).

O trabalho reúne informações de nascimentos, casamentos civis, óbitos, óbitos fetais e divórcios no país.

População gaúcha está reduzindo

A comparação dos registros de nascidos vivos e óbitos indica ter havido um saldo de 12.008 pessoas no Estado em 2024, o segundo menor patamar desde 2003, atrás apenas de 2021 (7.389).

Desde 2003, o número absoluto anual de nascidos vivos encolheu 27,4%, enquanto o de mortes aumentou 42%. Já o saldo entre os dois indicadores caiu 85,7% (de 84.084 para 12.008) no período.

Primeiro: o trabalho indica que, em 2024, 112.089 crianças foram registradas nos municípios gaúchos, 51% delas eram meninos e 49% meninas.

Segundo: foram registrados 100.081 óbitos na população gaúcha em 2024, a terceira maior marca no período:

89,6% ocorreu por causas naturais

5,7% por causas não naturais

4,5% por motivos ignorados

No Brasil

O país teve 2.376.901 nascimentos em 2024, uma queda de 5,8% em relação a 2023. É o sexto ano consecutivo de redução na natalidade.

Na comparação com 2023, houve queda em todas regiões, especialmente nas Regiões Sudeste (-6,3%) e Norte (-6,2%), e, da mesma forma, em todos Estados:

Acre -8,7%

Rondônia -8,6%

Piauí -8,2%

Com menores reduções percentuais:

Paraíba -1,9%

Alagoas -2,4%

Goiás -3%

No ano passado, foram efetuados 1.516.381 registros de óbitos em cartórios no Brasil, aumento de 4,6%, o que significa um acréscimo de 65.811 registros em relação a 2023.

Do total, 90,9% das mortes foram classificadas como por causas naturais, 6,9%, por causas externas, em 2,2% delas, não foi possível obter a natureza.

As maiores elevações foram observadas nas regiões Sul (7,4%); Centro-Oeste (6,2%); Sudeste (4,0%); e Nordeste (3,8%). A Região Norte, por sua vez, registrou o menor aumento relativo, com acréscimo de 3,2%.