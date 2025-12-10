RS registra mais casamentos e redução nos divórcios, diz IBGE

Ler resumo

Estado teve aumento de 0,9% nos casamentos civis em 2024 em relação a 2023. Divulgação / Divulgação

Municípios gaúchos registraram 36.615 casamentos civis em 2024, quantidade que representa aumento de 0,9% na comparação com 2023. Os divórcios caíram 2,4% no mesmo período no Estado, com 14.392 casos.

Os dados são da Pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (10). O trabalho reúne informações de nascimentos, casamentos civis, óbitos, óbitos fetais e divórcios no país – o levantamento está disponível neste link.

Mesmo com o aumento, a quantidade anual de casamentos no Rio Grande do Sul foi a quarta menor desde o início da comparação, 2013, ficando atrás de 2020, 2021 e 2023. Desde 2013, o indicador apresentou um encolhimento de 11,2% em número absolutos (-4.636 registros).

Além disso, o RS tem apresentado uma redução no número de divórcios entre pessoas de sexos diferentes: o indicador reduziu 17,6% desde 2013 (de 17.470 para 14.392). Não foram divulgadas informações sobre divórcios entre pessoas do mesmo sexo.

O levantamento também indica que ocorreram 449 casamentos entre pessoas do mesmo sexo no Estado em 2024, o segundo maior resultado do histórico, atrás apenas de 2023, que contabilizou 450.

Foram 141 registros de uniões entre homens e 308 compostas por mulheres no ano passado.

Dados nacionais

Em 2024, 948.925 registros de casamentos civis foram realizados em cartórios do país, o que representa um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior.

Do total, 12.187 ocorreram entre pessoas do mesmo sexo. Nas regiões brasileiras, apenas o Norte registrou queda, de 1,4%, em relação a 2023. Na Região Centro-Oeste foi verificado o maior aumento (2,6%), seguido do Sul (2,3%).

Nos casamentos civis entre cônjuges do mesmo sexo foi observado aumento de 8,8% entre 2023 (11.198) e 2024 (12.187). As uniões entre mulheres representaram 64,6% dos casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo.

Em 2024, verificou-se o maior número de registros de casamentos entre pessoas do mesmo sexo desde 2013, quando a série foi iniciada: entre mulheres, o aumento em relação a 2023 foi 12,1%, enquanto entre homens, 3,3% no mesmo período.

Divórcios caíram

A pesquisa apurou, em 2024, 428.301 divórcios entre pessoas de sexos diferentes concedidos em primeira instância ou realizados por escrituras extrajudiciais, o que representa uma redução de 2,8% em relação ao total contabilizado em 2023 (440.827).

A Região Norte apresentou aumento de 9,1% no número de divórcios, entre 2023 e 2024, as regiões Sul (-1,4%), Sudeste (-2,5%), Nordeste (-3,1%) e Centro-Oeste (-11,8%) tiveram redução no período analisado.