Comportamento

Majestade masculina
Notícia

Rei de bateria rompe preconceitos e destaca igualdade no carnaval de Porto Alegre

Kauê Uminski brilha nos desfiles da Unidos de Vila Isabel, mas também tem papel fundamental na escola de Viamão. 

Gustavo Gossen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS