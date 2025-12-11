Rei de bateria rompe preconceitos e destaca igualdade no carnaval de Porto Alegre

Kauê divide o reinado da bateria com Raphaella Lima. Lucas Rodrigues / Lucas Rodrigues

As rainhas de bateria sempre chamam atenção nos desfiles. Nos últimos tempos, algumas escolas de samba deram uma companhia à altura para essas beldades. Isso porque os reis de bateria estão conquistando espaço. Kauê Uminski ocupa essa função na Unidos de Vila Isabel, de Viamão, há oito anos.

Na agremiação, que desfila na elite do carnaval de Porto Alegre, a parceria entre rei e rainha de bateria é fundamental. Para Kauê, o tratamento de igualdade faz a diferença e serve de inspiração.

— Eu e a Raphaella Lima, rainha de bateria, somos uma dupla. Nenhum de nós é coadjuvante. É como um casal. Fico feliz que, hoje em dia, o nosso segmento cresceu. Até mesmo crianças se espelham na gente, sentem identificação conosco — conta.

Com relação a eventuais preconceitos por ser um homem à frente da bateria, Kauê entende que a postura faz diferença para evitar situações desrespeitosas.

— É sobre saber se pôr, tratar bem as pessoas, ter educação e ter amor pelo carnaval. Respeito muito todos. Felizmente, nunca sofri preconceito, sempre fui muito bem acolhido pela escola, comunidade, bateria. O carnaval é um lugar para não ter preconceito. Não é para ter em nenhum lugar, mas no carnaval principalmente não pode ter — afirma.

Um dos caminhos afirmativos seria aumentar o espaço para essa função nas escolas. Na Capital, poucas agremiações possuem essa figura da majestade masculina.

— As escolas que não têm reis e musos precisam virar essa chave. É preciso abrir a cabeça e dar essa oportunidade para pessoas que gostariam de ter esse espaço. O carnaval é uma vitrine muito grande para a luta contra o preconceito e a favor da igualdade. E tem muita gente talentosa por aí — sugere.

Kauê na passarela do Porto Seco em 2023. André Ávila / Agencia RBS

Kauê possui papel fundamental também nos bastidores da Vila Isabel. Ele integra os projetos sociais Cintia Ferreira e Isabelando, dá aulas de samba no pé, é responsável por destaques, alegorias e alas, auxilia nos eventos da escola, entre diversos outros setores.

Assumir outros postos dentro da escola? Nem pensar. O objetivo é seguir brilhando com a bateria Furiosa de Viamão, regida pelo Mestre Boneco.

— Hoje não me vejo em outro lugar. Rei de bateria é o posto que caiu na minha vida. Eu não almejava, mas veio para mim a oportunidade e foi onde mais eu me realizei. Afinal, a bateria é o coração da escola. A emoção é muito mais forte. O coração pulsa mais, é onde eu me identifico — revela.

Agente de modelos

Durante o ano, Kauê divide os compromissos com a agência de modelos da qual é proprietário.

Em meio a gravações de comerciais, ensaios fotográficos e campanhas publicitárias, busca tempo também para fazer academia e cuidar do preparo físico, já que são muitas horas sambando nos ensaios e eventos.

Em 2026, a Vila Isabel vai homenagear o ator Ailton Graça. A expectativa é de um desfile inesquecível no Complexo Cultural do Porto Seco.

— Estamos trazendo para Porto Alegre um ícone. É um presente não só para a escola como também para o nosso carnaval, assim como já trouxemos Neguinho da Beija-Flor, em 2024. Ailton é um ator e sambista muito talentoso. Com certeza, vai levantar a avenida. A Vila Isabel merece esse título há tempos. A minha expectativa é ver a comunidade nessa merecida e aguardada comemoração — completa.

Apesar das boas colocações recentes — a Vila Isabel foi vice-campeã em 2023, além do quarto e do terceiro lugar dos anos seguintes —, a escola ainda não conquistou o troféu de campeã na passarela porto-alegrense, onde desfila desde 1983.