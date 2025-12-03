Quina 6892 tem resultados revelados; confira

O sorteio do concurso 6892 da Quina foi realizado nesta terça-feira (2). Para jogar, é preciso escolher de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis.
Criada em 1994, o formato simples da Quina tem possibilidade de premiação em quatro faixas (dois, três, quatro ou cinco acertos).
Além do modo convencional, é possível também jogar pela modalidade "Surpresinha", em que o sistema da Caixa Econômica Federal escolhe os números automaticamente.
Confira o resultado do concurso da Quina 6892
Veja abaixo o resultado sorteado:
- 10 - 21 - 38 - 73 - 77
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhador
- 4 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 11.931,63
- 3 acertos: 2712 apostas ganhadoras, R$ 129,89
- 2 acertos: 71332 apostas ganhadoras, R$ 4,93
Estimativa para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00
Como funciona a premiação da Quina
O prêmio bruto da Quina corresponde a 43,35% da arrecadação. Deste valor, a distribuição ocorre assim:
- Cinco acertos (Quina): 35%
- Quatro acertos (Quadra): 15%
- Três acertos (Terno): 10%
- Dois acertos (Duque): 10%
Acumulações: 15% para os acertadores dos cinco números nos concursos de final 5 e no concurso especial Quina de São João
O vencedor precisa acertar cinco números dentro de 80 disponíveis para ganhar o prêmio máximo. Se não houver acertadores em qualquer faixa, os prêmios acumulam para o concurso seguinte na primeira faixa (Quina).
Dias de sorteio
Os sorteios da Quina ocorrem todos os dias, com exceção de domingos e feriados nacionais, a partir das 20h, com transmissão pelo canal do Youtube e redes sociais da Caixa. Os resultados são publicados logo após o sorteamento no site da instituição.
Eles são realizados na cidade de São Paulo (SP). O Espaço da Sorte, onde ocorrem as extrações, fica localizado na Avenida Paulista.
Como jogar nas loterias da Caixa pela internet
A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online. A plataforma funciona 24 horas por dia.
Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito ou Pix. O portal pode ser acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.
Passo a passo para jogar
- Acesse o endereço loteriasonline.caixa.gov.br. É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal
- No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro
- Em seguida, o apostador deve escolher a Lotofácil. O valor final de apostas precisa ser igual ou maior do que R$ 20
- Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção “Complete o jogo” para o sistema completar a aposta. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números
- Ao clicar em “Ir para Pagamento”, ao lado direito da página, o jogador insere os dados do cartão de crédito ou Pix e pode salvar para compras futuras
- Na tela seguinte, o apostador confere sua aposta e finaliza a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção “conferir aposta” ou "conferir todas" na Lotofácil
Chances de ganhar e valores das apostas
A aposta mínima, de cinco números, custa R$ 2,50 e oferece uma chance em 24.040.016 de levar o prêmio máximo. Apostar mais números aumenta as chances, mas também eleva o custo:
- Seis números: R$ 15,00 | uma em 4.006.669
- Oito números: R$ 140,00 | uma em 429.286
- 15 números: R$ 7.507,50 | uma em 8.005
Quina de São João
O sorteio especial da Quina ocorre todo mês de junho, com prêmios que são acumulados ao longo do ano.
Caso ninguém acerte os cinco números, o valor é dividido entre os acertadores das faixas seguintes (Quadra, Terno e Duque).
Bolão da Quina
O Bolão é uma opção popular entre apostadores que desejam aumentar as chances de ganhar dividindo os custos.
Nele, o preço mínimo é de R$ 12,50, com cotas a partir de R$ 3,50 e até 50 participantes.
Curiosidades sobre a Quina
- Desde sua criação, cerca de 60,89% dos concursos acumularam, e o recorde de acumulações consecutivas é de 22 sorteios
- O menor prêmio individual registrado foi de R$ 14,2 mil, no concurso 1.157
- A Quina já pagou uma média de R$ 6 milhões por concurso
- O maior prêmio da Quina foi de R$ 204 milhões, entregue no dia 21 de maio de 2023, no concurso 5.629