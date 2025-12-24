Quer ficar bilionário com a Mega da Virada? Ex-BBB Paulinha Leite dá dicas para acertar as dezenas

A influenciadora já acumulou mais de R$ 40 milhões em prêmios de loteria. @paulinhaleittee / Reprodução

Conhecida nas redes sociais pela sua "sorte lendária", a influenciadora, empresária e ex-BBB Paulinha Leite afirma que já acumulou cerca de R$ 40 milhões em prêmios com suas apostas na loteria. Nascida em Boa Vista, Roraima, ela afirma que alia intuição, disciplina financeira e jogo responsável para manter resultados positivos. As informações são do Globo.

A empresária compartilhou seus palpites para as dezenas sorteadas na Mega Virada 2025.

Como Paulinha se prepara para apostar

A preparação de Paulinha antes dos sorteios envolve uma rotina de visualização e organização financeira. Ela diz, ainda, que reinveste todo o dinheiro que recebe.

— A preparação que eu faço é imaginar o depois do sorteio, comemorando, viajando, comprando mais imóveis, atraindo a energia da abundância. Gosto de assinar meu nome várias vezes em uma folha em branco, como quando compramos algo. Todo dinheiro que já ganhei eu invisto, seja no banco ou em imóveis. Sou bem controlada, até porque dinheiro não aceita abuso — disse a influenciadora.

Paulinha assegura que já foi premiada mais de 30 vezes, incluindo R$ 1,5 milhão na Mega da Virada 2024/2025. No início, ela acompanhava o número de acertos, mas deixou de fazer isso ao profissionalizar as apostas e fundar a empresa Unindo Sonhos, especializada em bolões.

Os grupos que Paulinha organiza são diversos em tamanho. Segundo ela, os bolões podem reunir de poucas pessoas a mais de cem participantes, dependendo do prêmio.

— Não existe um número fixo. Faço bolões de cinco a 300 pessoas, conforme a demanda ou o valor do prêmio — explicou.

Escolhas seguem a intuição

Paulinha ainda diz que não segue métodos estatísticos, mas que prefere escolher as jogadas com base na sua intuição, que considera "bem aguçada". Ela também se considera muito sortuda.

— Eu estaria mentindo se dissesse que não me considero sortuda. A sorte me procura onde eu estiver — afirmou Paulinha.

Quais dezenas Paulinha acha que vão ganhar a Mega da Virada?

Nas redes sociais, a ex-BBB palpitou sobre as dezenas que acredita que possam ser sorteadas no concurso que promete pagar 1 bilhão ao vencedor. As dezenas são: 04-05-17-22-43-59.

Além disso, Paulinha também compartilhou nesta terça-feira (23) outras três dicas de jogos para a Mega da Virada, via stories do Instagram. Essas dezenas são:

06 13 39 48 54 55

04 16 23 48 51 56

02 17 21 22 26 49

Paulinha Leite compartilhou dezenas que considera sortudas para a Mega da Virada 2025. @paulinhaleittee / Reprodução

Não vai parar de apostar

Paulinha Leite ganhou fama após participar do Big Brother Brasil 11, onde conquistou prêmios como um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um carro e uma moto. Hoje ela também é referência em alimentação saudável e estilo de vida, reunindo cerca de 1,5 milhões de seguidores no Instagram.

Em outubro, ela e o esposo Dakota Ballard foram pais dos gêmeos Ethan e Luz. Mesmo mãe, Paulinha não pretende abandonar as apostas.