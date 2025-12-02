Prêmio Mérito Ulbra celebra personalidades que marcaram o ano no RS

Prêmio Mérito Ulbra reconheceu destaques de diferentes áreas do RS. Paulo Teixeira / Ulbra/Divulgação

Personalidades de diferentes áreas foram homenageadas na noite desta segunda-feira (1º), na primeira edição do Prêmio Mérito Ulbra. A cerimônia ocorreu no Campus Canoas, reunindo autoridades e lideranças de diferentes setores.

Ao longo do evento, houve o lançamento oficial da Ultec School, nova frente da Ulbra voltada ao ensino tecnológico e à formação inovadora. Os cursos da nova unidade são focados em empreendedorismo.

O prêmio contemplou cerca de 100 homenageados, escolhidos pela comunidade acadêmica em oito categorias: Legado Ulbra – Impacto Regional e Nacional; Comunicação que Transforma; Inovação e Tecnologia; Educação e Transformação Social; Saúde e Bem-Estar; Liderança Inspiradora; Cultura e Desenvolvimento Humano, e Empresa Parceira do Conhecimento.

Na categoria Legado Ulbra Impacto Regional e Nacional, foram reconhecidas personalidades e empresas que contribuíram para o desenvolvimento do país. Na categoria Comunicação que transforma, os comunicadores Rosane de Oliveira e Pedro Ernesto Denardin, do Grupo RBS, estiveram entre os premiados.