Prêmio Mérito Ulbra celebra personalidades que marcaram o ano no RS

Personalidades de diferentes áreas foram homenageadas na noite desta segunda-feira (1º), na primeira edição do Prêmio Mérito Ulbra. A cerimônia ocorreu no Campus Canoas, reunindo autoridades e lideranças de diferentes setores.
Ao longo do evento, houve o lançamento oficial da Ultec School, nova frente da Ulbra voltada ao ensino tecnológico e à formação inovadora. Os cursos da nova unidade são focados em empreendedorismo.
O prêmio contemplou cerca de 100 homenageados, escolhidos pela comunidade acadêmica em oito categorias: Legado Ulbra – Impacto Regional e Nacional; Comunicação que Transforma; Inovação e Tecnologia; Educação e Transformação Social; Saúde e Bem-Estar; Liderança Inspiradora; Cultura e Desenvolvimento Humano, e Empresa Parceira do Conhecimento.
Na categoria Legado Ulbra Impacto Regional e Nacional, foram reconhecidas personalidades e empresas que contribuíram para o desenvolvimento do país. Na categoria Comunicação que transforma, os comunicadores Rosane de Oliveira e Pedro Ernesto Denardin, do Grupo RBS, estiveram entre os premiados.
Houve dezenas de premiados de diferentes áreas e negócios do Estado nas categorias inovação e tecnologia, educação e transformação social e saúde e bem-estar. Também foram reconhecidos líderes inspiradores e profissionais que contribuíram com a cultura do RS ao longo do ano. A lista completa de personalidades destacadas pode ser conferida no site da universidade.